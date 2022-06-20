Черновецький був мером Києва у 2006-2012 роках

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру через заклики на своїй сторінці у Facebook визнати так звані «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч.1 ст.110 ККУ).

Повідомляється, що на наступний день після початку військової агресії РФ проти України Черновецький у Facebook розмістив публікацію про «необхідність визнання кордонів» терористичних організацій – незаконних утворень «ДНР» та «ЛНР».

Судова лінгвістична експертиза вирішила, що ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та держкордону України.

Нагадаємо, Черновецький був мером Києва у 2006-2012 роках і вже багато років перебуває за межами України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Черновецький заявляв на своїй сторінці у Facebook, що вважає це «демонструванням сили» Путіна, а не війною, і пропонував визнати «Л/ДНР», щоб «відразу все закінчити».