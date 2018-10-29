«Лестер Сіті» підтвердив смерть власника клубу в авіакатастрофі

Вішай Шрівадданапрабха був пристрасним уболівальником і відвідував всі домашні матчі своєї команди

Власник англійського футбольного клубу «Лестер Сіті» Вішай Шрівадданапрабха перебував на борту гелікоптера, який розбився після зльоту з поля стадіону ввечері 27 жовтня, йдеться у повідомленні клубу.

«Ми підтверджуємо, що Вішай Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно втратив життя в суботу ввечері, коли гелікоптер з ним та іншими чотирма людьми на борту розбився біля стадіону «Кінгс Пауер». Ніхто з п'яти людей, які перебували на борту, не вижив», – йдеться в дописі на сторінці клубу в Twitter.

Трагедія сталася поруч зі стадіоном команди в Лестері після матчу з «Вест Хем Юнайтед». Повідомлялося, що всього в вертольоті перебували п'ять осіб, серед них дружина і донька бізнесмена.

Гвинтокрил злетів з території стадіону за приблизно годину після завершення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість, після чого впав поряд з паркувальним майданчиком і загорівся. Пожежникам знадобилося 20 хвилин, щоб загасити вогонь.

Як інформує ВВС, уродженець Бангкока Вішай Шрівадданапрабха посідав п'яту сходинку в переліку найбагатших людей Таїланду, згідно з даними журналу Forbes. Його статки оцінюють у 4,9 мільярда доларів. Він був тайським мільярдером, засновником і генеральним директором мережі безмитних (duty free) крамниць «King Power».

Шрівадданапрабха викупив клуб «Лестер Сіті» в серпні 2010 року за 39 млн фунтів, коли клуб виступав у другому ешелоні англійського футболу. 2014 року клуб виграв чемпіонат другої ліги і вийшов в Прем'єр-лігу, а в 2016 команда-аутсайдер попереднього сезону всупереч всім прогнозам стала чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.

Вішай Шрівадданапрабха був пристрасним уболівальником і відвідував всі домашні матчі «Лестер Сіті». На стадіон він прилітав на власному гелікоптері.

Він був переконаним буддистом і вірив в карму. Вішай навіть привозив на стадіон «Лестера» буддистських ченців, щоб ті освятили футбольне поле.