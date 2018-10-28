У Великій Британії розбився вертоліт з власником футбольного клубу «Лестер Сіті»

Вертоліт розбився і вибухнув одразу після зльоту

У британському Лестері біля стадіону «Кінґ пауер» в суботу, 27 жовтня, невдовзі після зльоту розбився літак власника футбольного клубу «Лестер Сіті» Вішая Шрівадданапрабхи. Британські ЗМІ повідомили, що на його борту перебував власник британського футбольного клубу Вішай Шрівадданапрабха, його дочка, двоє пілотів і ще одна людина, особа якої невідома.

BBC підтверджує, що сам власник «Лестер Сіті» перебував на борту вертольота. Прямо про його загибель не сказано, однак агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на телеканал Sky News повідомила, що Шанси на те, що хто-небудь вижив у цій аварії, вкрай малі. Втім, жодної офіційної інформації про точну кількість загиблих та тих, хто перебував на борту, наразі немає.

Відео катастрофи гелікоптера (джерело The Guardian)

Інцидент стався неподалік від стадіону команди в Лестері після матчу з «Вест Гемом» (1:1). Рятувальники загасили пожежу через 20 хвилин після падіння гвинтокрила.

Люди масово приносять квіти на місце катастрофи.

За шість років Вішай Шрівадданапрабха зумів перетворити «Лестер Сіті» з аутсайдера на чемпіона англійської футбольної Прем'єр-ліги (фото ESPN.com)

Шрівадданапрабха, який народився у Бангкоку (Таїланд), викупив клуб «Лестер Сіті» влітку 2010 року за 39 мільйонів фунтів. Через шість років команда-аутсайдер несподівано стала чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.

Це була перша в 132-річній історії «Лестера» перемога у Вищій лізі англійського футболу. Шанси клубу на перемогу в чемпіонаті на початку сезону букмекери оцінювали як 1 до 5000.