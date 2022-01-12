Перебували звірі в туристичному комплексі «Сонячна Долина» з 2014 року

Трьох левів та тигрицю, які утримувалися у туристичному комплексі «Сонячна Долина» біля Чернівців, переправили у реабілітаційний парк у Південно-Африканську Республіку. Повернення тварин у дику природу стало реальним завдяки домовленостям між підприємством «Роднічок Тревел» та благодійним фондом «Нейтон». Про порятунок левів та тигрицю ZAXID.NET повідомила зоозахисниця та волонтерка благодійного фонду Анна Масяч.

«Про тварин у «Сонячній Долині» ми дізнались від зоозахисників у соцмережах, як відвідали комплекс й повідомили, що тварини утримуються в жахливих умовах. Це не так, умови насправді були нормальні, однак природне середовище для тварин завжди найкраще. Спочатку власники комплексу відмовлялись віддати нам тварин, проте згодом самі до нас звернулись», – розповіла ZAXID.NET Анна Масяч.

Документи для перевезення тварин готували приблизно рік, перевозити левів і тигра дуже дорого, тому до порятунку долучились спонсори. Благодійний фонд також вийшов на південноафриканську організацію «Warriors of Wildlife», яка займається порятунком тварин з неволі. Представники організації прибули до Чернівців, де після огляду левів та тигра в вівторок, 11 січня, приспали їх, завантажили у вантажівки й вирушили до Борисполя. Процес перевезення, за словами Анни Масяч, дуже складний.

«Коли ми отримали дозвіл з уряду України й Південної Африки, провели вакцинацію тварин і дослідження їх стану, одразу взялись за перевезення. У Чернівцях ветеринар зробив анестезію тваринам і ми в клітках доставили їх в аеропорт, де помістили в трохи більші клітки. А завтра вони вирушать у Стамбул», – пояснює Анна Масяч.

Зі Стамбула тварин відправлять літаком в Йоганнесбурґ, що в Південно-Африканській Республіці. З аеропорту ще понад 14 годин тварин перевозитимуть до реабілітаційного центру Simbonga Game Farm & Sanctuary. У парку леви й тигриця житимуть у напіввільних умовах, їм допомагатимуть реабілітуватися та годуватимуть, щоб хижаки набрали вагу.