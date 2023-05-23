Президент ПАР Сиріл Рамафоса

Шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів з Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території. Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Південно-Африканської республіки.

Як повідомляється, з цією ініціативою африканські лідери на початку червня мають намір відвідати Україну і Росію на початку червня.

«По-перше, це припинення бойових дій. По-друге, це основа для тривалого миру», – сказав речник президентства Південної Африки Вінсент Магвенья.

Президент Сиріл Рамафоса оголосив про ініціативу 16 травня. До неї приєдналися лідери Єгирту, Сенегалу, Замбії, Республіки Конго та Уганди.

У відповідь на таку ініціативу пані посол України в ПАР Любов Абравітова казала: «Мій президент дуже чітко дав зрозуміти... (Не буде) жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів». Водночас вона зазначила, що українська влада прийме делегатів і поговорить з ними.

Речник російського посольства не відповів на запит про коментар, зазначає агентство.

У відповідь на африканський план речник Держдепартаменту США заявив, що «вітатиме будь-які успішні спроби переконати (президента Росії) Володимира Путіна припинити його війну за територіальну агресію».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російські загарбники хочуть якихось переговорів, то спочатку вони повинні вивести свої війська з України без бою. Голова держави заявив, що Україна буде силою вибивати ворожі війська зі своїх територій, якщо вони не погодяться вийти самостійно.