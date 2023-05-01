Південно-Африканська Республіка закликала російського диктатора Владіміра Путіна не приїжджати на саміт БРІКС [який цьогоріч відбудеться в ПАР], а взяти участь у ньому через Zoom, оскільки влада африканської країни змушена буде виконувати рішення МКС щодо арешту Путіна. Про це повідомляє Sunday Times.

Зазначається, що рішення ухвалене після того, як Преторія звернулася за юридичною консультацією з приводу своїх зобов'язань заарештувати Путіна. ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію проти України. Але видача ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом за депортацію українських дітей з окупованої Росією території поставила владу ПАР у «незручне становище».

«У нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати», – сказав представник уряду ПАР.

Минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна. Втім, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті БРІКС по відеозв'язку з Москви. Наразі Преторія веде переговори щодо цього.

Нагадаємо, у березні Міжнародний карний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Російського диктатора зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, що ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС. Влада ПАР у квітні заявила, що має намір вийти з Римського статуту, але потім передумала і повідомила, що Південно-Африканська Республіка залишається учасником Міжнародного кримінального суду і продовжуватиме послідовне застосування міжнародного права.