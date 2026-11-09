Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре протягом кількох місяців таємно обговорювали можливість спільної телефонної розмови з Владіміром Путіним

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре протягом кількох місяців таємно обговорювали можливість спільної телефонної розмови з Владіміром Путіним. Однією з причин такого кроку стала недовіра європейських політиків до Вашингтона та побоювання, що США можуть не відстоювати інтереси України й Європи під час переговорів із Росією. Про це повідомила у понеділок, 9 листопада, медіаорганізація Politico.

Наприкінці 2025 року та на початку 2026 року президент США Дональд Трамп розпочав чергову спробу домогтися завершення війни в Україні. Однак на початку березня дипломатичний процес втратив темп через війну США з Іраном. У жовтні Трамп знову активізував увагу до українського питання. Водночас він критикував президента Володимира Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах і заявляв, що російська сторона «поводилася нормально».

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Побоюючись зриву переговорів, Стубб і Стьоре вирішили втрутитися. Прем’єр Норвегії запросив до Осло Зеленського та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, щоб спробувати налагодити взаємодію. У зустрічі також брав участь фінський президент, який згодом заявив, що вона «повернула мирний процес у потрібне русло». Однак уже за добу Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі та назвав російського диктатора «гуманістом». Цей епізод ще більше занепокоїв європейських лідерів.

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Після зустрічі та консультацій із Зеленським Стубб і Стьоре дійшли висновку, що не можуть залишати Трампа, Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера єдиними представниками Заходу, які безпосередньо контактують із Путіним.

За даними Politico, Стубб і Стьоре давно товаришують і протягом останніх місяців обговорювали можливість спільної телефонної розмови з російським диктатором. Вони вважали, що Європа має активніше долучатися до дипломатичного процесу напередодні нового раунду переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Як зазначає видання, багато європейських чиновників приватно визнавали, що більше не довіряють Вашингтону в питанні захисту інтересів Європи та України.

«У Європі ми повинні поставити запитання, чи вважаємо ми, що хтось інший має підтримувати контакти та вести обговорення від нашого імені. Чи є відчуття, що США повинні відповідати за досягнення наших цілей?», – сказав один із представників уряду ЄС.

У підсумку представники Фінляндії та Норвегії зв’язалися з оточенням російського президента й узгодили формат розмови. За домовленістю, кожна сторона мала по черзі зачитувати заздалегідь підготовлені заяви, не перебиваючи співрозмовника. Стьоре пояснив необхідність такого контакту тим, що відмова Європи від переговорів із Москвою не наближає завершення війни.

За словами офіційних осіб, однією з цілей розмови було оцінити психологічний стан російського диктатора. Стьоре охарактеризував поведінку Путіна під час контакту як «раціональну» та «професійну». За інформацією Politico, російський президент серйозно поставився до перспективи переговорів в Абу-Дабі. Він заявив представникам скандинавських країн, що доручить своїй переговорній команді підготуватися до зустрічі та оцінити можливість досягнення прогресу.

Однак після розмови Стьоре все ще сумнівався, що Путін справді готовий до домовленостей. Попри дипломатичні зусилля, фінська та норвезька команди не очікують значного прориву на переговорах України, США та росії в Абу-Дабі, запланованих на 10–11 листопада.

Раніше Стубб розповів, що під час телефонної розмови з Путіним передав йому два повідомлення від Зеленського. Вони стосувалися зустрічі на рівні лідерів, а також готовності президента України обговорити територіальне питання.