Пацієнтка Галина Барна з фізичним терапевтом Романом Пеленським

Спеціалісти львівської лікарні св. Пантелеймона поставили на ноги 41-річну військову кухарку Галину Барна, яка потрапила у ДТП і зламала хребет. Жінку паралізувало. І в те, що вона знову ходитиме, вірили далеко не всі.

41-річна Галина Барна завжди хотіла бути в армії. Але життя склалося так, що вона працювала то нянею, то на швейній фабриці. І лише п’ять років тому жінка влаштувалася кухаркою у військову частину на Львівщині. Торік наприкінці жовтня Галина їхала на роботу автівкою, та на мокрій дорозі втратила керування, врізалася в дерево і одразу зрозуміла, що не відчуває ніг, повідомили у лікарні.

«Швидка» доправила постраждалу до лікарні св.Пантелеймона, де в неї діаностували перелом шийного хребця зі зміщенням та стиснення спинного мозку. Ліві рука та нога були паралізовані. Нейрохірурги взяли пацієнтку в операційну, спеціальною пластиною зафіксували хребці в шийному відділі хребта. І хоч операція пройшла вдало, лікарі не давали жодних прогнозів. Коли Галина прокинулась після операції, її ноги були все ще нерухомі.

«Я була активною, звикла бігати, працювати, а тут – лежу, важко булонавіть дихати та говорити», – згадує пацієнтка.

Спершу вона була прикута до ліжка і без сторонньої допомоги навіть не могла повернутися на бік. Рідні – чоловік, діти, родичі зажди були поруч. І Галина не здалася. З нею почали займатися спеціалісти відділення реабілітації пацієнтів з травмою спинного мозку Центру Unbroken.

«Коли я вперше побачив її в реанімації, чесно кажучи, тоді я не думав, що вона ходитиме. Але вона не розглядала варіант «не зможу». Ми займалися по кілька разів на день, я вчив її рідних вправам, щоб вони могли допомагати, коли мене немає поруч. Це були титанічні зусилля усіх і тепер ми маємо фантастичний результат», – каже фізичний терапевт Роман Пеленський.

За понад місяць після травми Галина зробила свої перші кроки. Тоді й повірила, що знову ходитиме.

З моменту ДТП минуло 9 місяців. Жінка все ще проходить реабілітацію в Центрі. Вона вже пересувається за допомогою палиці, а ортез на ногу одягає лише на тривалі дистанції. Її фізичний терапевт переконаний, що незабаром Галина не лише повноцінно ходитиме, а й зможе знову готувати для наших захисників.