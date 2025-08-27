Нейрохірурги оперували жінку за новою методикою, яку запозичили у японських колег

Нейрохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 47-річну мешканку Львівщини, яка п’ять років не могла їсти, пити, спати через невралгію трійчастого нерва. Вони вперше оперували цю патологію за допомогою ендоскопа. Цю новітню методику нейрохірурги запозичили у колег з Японії і успішно її впроваджують.

47-річна Любов Сливка з Львівської області протягом п'яти останніх років постійно страждала від болю у щелепі. Спершу думала, що проблема у зубах. Та їхнє лікування лише посилило больові відчуття. Якийсь час жінку рятували знеболювальні. Але згодом вони перестали діяти.

«Я не могла їсти, пити, спати. Кожен дотик чи протяг провокували страшні напади. Це такий пекучий біль, який б'є, наче струмом, та віддає в усю щелепу», — каже пацієнтка.

Невролог скерував жінку на МРТ, де і вдалося виявити причину болю, Трійчастий нерв стискала судина. Така патологія зустрічається доволі рідко – у 15 людей зі 100 000, кажуть у лікарні.

Невралгію у пацієнтки викликав судинно-нервовий конфлікт. Мозочкова артерія тиснула на трійчастий нерв, що і провокувало напади болю, які з часом лише посилювалися. Зарадити в такій ситуації могла лише операція.

«Ми проводили багато втручань, але виконували їх за допомогою мікроскопа. Нещодавно колеги повернулися з Японії, де запозичили нову методику лікування, а саме – за допомогою ендоскопа. Це величезна перевага як для пацієнта, так і для нейрохірурга. Це менш травматично для пацієнта, а для лікаря є можливість кращої візуалізації проблеми і відповідно більш якісне її усунення», – каже нейрохірург Ярослав Діжак.

Під час втручання нейрохірурги спершу зробили маленький розріз, ввели ендоскоп та точно візуалізували проблемну ділянку. Потім роз’єднали спайки між судинами і нервом та встановили бар’єр, аби мозочкова артерія та трійчастий нерв більше не конфліктували.

Така операція допомагає усунути проблему в 90% пацієнтів. І серед них є і Любов Сливка. Жінка каже, що відразу після операції зник біль і вона вперше на тривалий час могла нормально почистити зуби. А на другий день після операції задовольнила своє бажання, яка довго відкладала – з’їла морозиво. На 8-му добу жінку виписали з лікарні і тепер вона планує надолужити все, що пропустила за останні п’ять років.