Дівчинка після операції з мамою (зліва) і лікарями: Меган Маллані, Марк Диржка і Мар'ян Орач

Американські і українські ортопед-травматологи у львівській лікарні св. Миколая провели дві надскладні операції з вирівнювання хребта 12-річній дівчинці зі Східниці. У неї був сколіоз найвищого 4 ступеня, який не дозволяв їй самостійно ходити і розвиватися. Операції тривали 18 годин і перевершили сподівання хірургів.

Коли дівчинці було пів року, мама помітила, що хребет донечки вигинається півмісяцем. Після генетичного обстеження у дитини виявили рідкісне захворювання – міопатію Бетлема. Ця недуга характеризується вроджено слабкими м’язами, що згодом і призводить до важкого сколіозу, кажуть у лікарні.

Дитина росла і стан все більше погіршувався: біль, задишка, неможливість довго сидіти. Хребет дитини викривився аж на 160 градусів, вдома дівчинка пересувалася з ходунцями, у школі – на кріслі колісному. Часто бувала в лікарнях та на реабілітації. Під час проходження чергового курсу фізичної терапії мама Віки познайомилась із дитячим ортопедом Мар’яном Орачем. Він і американський ортопед-травматолог Марк Диржка вирішили допомогти Вікторії. Спільно провели дві надскладні операції.

«Щоб виправити сколіоз, нам потрібно було видалити цілий хребець. У перший день операції ми закріпили її хребет гвинтами. А вже на другий день видалили кілька ребер, ізолювали спинний мозок та встановили титанову клітку для підтримки хребта, а тоді повільно виправляли її разом з моєю колегою, нейрофізіологинею Меган Маллані», – каже ортопед-травматолог Марк Диржка.

Після двох операцій, 18 годин наркозу та через надто слабкі м’язи два наступні тижні дівчинка провела в реанімації під киснем. Але результат того вартував. Хірургам вдалося вирівняти хребет дівчинки на 85%.

«Спина змінилася. Немає більше того горба з ребер. Вона витягнулася, стала вища. Ми здивовані. І лікарі самі сказали, що зробили більше, ніж очікували», – каже мама пацієнтки.

На дівчинку ще чекає тривала реабілітація та додаткова корекція. Але тепер у неї є надія, що вона таки ходитиме самостійно. І згодом навіть зможе побігати з однолітками.