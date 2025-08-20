Команда лікарів, яка врятувала життя малого волинянина

Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») врятували новонародженого хлопчика з Волині, що народився з важкою вадою сечових шляхів та пошкодженням двох нирок.

У Центрі повідомили, що хлопчик народився у Луцьку. Ще під час вагітності лікарі виявили ознаки важкого ураження сечової системи у плода, після появи маляти на світ діагноз підтвердився. У перші години життя йому поставили катетер та призначили протизапальну терапію, та попри це у дитини розвинувся гострий гнійний пієлонефрит.

Рятувати новонародженого сина батьки приїхали до Львова. Урологи «Охматдиту» ретельно обстежили крихітного пацієнта і поставили діагноз: двобічний важкий міхурово-сечовідний рефлюкс 4-го ступеня. Це означало, що у дитини рух сечі відбувався у зворотному напрямку, що призвело до різкого розширення, видовження та деформації сечоводів, а також значного збільшення порожнистих систем обох нирок.

Лікарі кажуть, що 5-й ступінь рефлюксу означає повну втрату функції нирки – і шансів її врятувати тоді вже немає. У дитини був 4-й ступінь.

Хлопчику призначили консервативне лікування та малоінвазивну ендоскопічну корекцію сечоводів. Та напади пієлонефриту повторювалися, тож команда прийняла складне, але необхідне рішення: частину сечоводу вивести на шкіру, створивши уростому. Це дозволило сечі виводитися назовні без застою, що зменшило запальний процес.

Операцію спершу провели справа, а під час другої – зліва. Лікування хлопчика складне, що вже включало кілька оперативних втручань. Попереду ще усунення основної причини хвороби, рефлюксу. Лікування буде тривале, але зараз урологи добилися головного – загрози для життя малюка нема.

«Спершу стояла мета – врятувати життя дитини, покращити її стан, а вже потім, залежно від перебігу захворювання, усувати основну причину. Це дуже складний випадок і лікування триватиме багато місяців», – каже уролог Центру Данило Іваськевич.