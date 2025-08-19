Операція тривала 7 годин і пройшла успішно

У Львові вперше команда українських і американських хірургів у Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») закрила дефект піднебіння 18-річному пацієнту променевим клаптем з передпліччя. Іншими словами, артерію і вену взяли із передпліччя разом з шкірно-підшкірним клаптем і пересадили у ділянку дефекту піднебіння до лицевої артерії. Операція тривала 7 годин і пройшла успішно.

У медзакладі розповіли, що до цього хлопець переніс 11 оперативних втручань і всі були невдалими. Ніхто в Україні не міг закрити хлопцеві дефект піднебіння, кожна наступна операція тільки погіршувала його стан. У дитинстві рідні намагалися допомогти йому, але ближче до 18 хлопець впав у депресію і зневіру. Йому було важко їсти, бо їжа потрапляла у ніс, він погано говорить, тому уникає спілкування.

Рідним дивом вдалося вмовити його проконсультуватися у американських хірургів, бо він не вірив, що хтось може йому допомогти. Після 11 операцій залишився величезний дефект піднебіння, який не вийшло б просто зʼєднати і зшити. Потрібна була трансплантація власних тканин. Команда хірургів вирішила використати унікальну методику, яку в Україні ще ніхто не застосовував.

«Методика вільної пересадки тканини, автомат-техніка - це такий метод, який застосовують для закриття вогнепальних дефектів щоки після військових травм, онкологічних операцій, коли виникають великі дефекти тканин і потрібно закрити його власними тканинами. У нашого пацієнта був схожий дефект, тому ця методика йому найкраще підходить», – каже щелепно-лицевий хірург Роман Огоновський.

Напередодні пацієнта проконсультували провідні американські хірурги голови і шиї, зокрема пластичний і реконструктивний хірург зі США Девід Лоу. Ідея використати методику з пересадкою власних тканин належить саме йому.

До операційної команди увійшли: американський хірург Девід Лоу, щелепно-лицеві хірурги Христина Погранична і Роман Огоновський, хірург кисті Шон Менденхал (США), судинна хірургиня Юлія Хомин, операційна медсестра Галина Ших, анестезіологиня Віра Приймакова.

Хірурги використали методику radial forearm flap, коли для закриття вторинних дефектів піднебіння з приводу розщілин використовують променевий клапоть передпліччя на судинних анастомозах. Іншими словами, артерію і вену взяли із передпліччя разом з шкірно-підшкірним клаптем і пересадили у ділянку дефекту піднебіння до лицевої артерії.

Таких оперативних втручань у Львові ще не робили. Операція тривала 7 годин і пройшла успішно.

«Перші три доби після операції були критичними. Дуже важливо було стежити, чи відбулося приживлення клаптя і анастомоз працював. Три дні ми фіксували пульсацію судин на клапті і анастомозі. Це означало, що нам усе вдалося, тканини функціонують на новому місці, піднебіння отримує достатнє кровопостачання і післяопераційна рана добре загоюється», – каже судинна хірургиня Юлія Хомин.

Пацієнт зможе повноцінно харчуватися, у нього покращиться мова і депресія має також відступити, бо причину її виникнення усунено. Психолог Центру допоможе хлопцю вибратися з цього стану.