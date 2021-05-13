Сімейних лікарів навчатимуть лікувати пацієнтів з коронавірусом
Навчання сімейних лікарів проведе Міністерство охорони здоров’я з ЮНІСЕФ
Міністерство охорони здоров'я спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) проведуть навчання для сімейних лікарів, які надають первинну медичну допомогу, з лікування пацієнтів із Covid-19, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
«МОЗ спільно з ЮНІСЕФ проведуть навчання лікарів “первинки”. Тренінги проводитимуть із фокусом на клінічне ведення пацієнтів із Covid-19. Під проект спеціально відберуть регіональних координаторів та тренерів», – сказала Шаталова на брифінгу в четвер, 13 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
Навчання триватиме у два етапи:
- на першому етапі, який триватиме впродовж трьох місяців, планується охопити майже 75% лікарів комунальних медзакладів «первинки»;
- на другому етапі з четвертого до восьмого місяця реалізації проекту планується проведення онлайн-тренінгів;
- обидва етапи передбачають тестування.
За словами заступниці міністра, тренінги сімейним лікарям проводитимуть з таких тем:
- запобігання розповсюдженню Covid-19;
- ведення пацієнтів із COVID-19 відповідно до світових стандартів та з фокусом на амбулаторне лікування;
- правила первинного консультування і показання до госпіталізації;
- особливості інфекційного контролю на «первинці»;
- профілактика професійного вигорання;
- специфіка ведення пацієнтів із супутніми захворюваннями.
«Проект став можливим завдяки підписаному з ЮНІСЕФ договору міжнародної технічної допомоги на суму майже 40 млн грн, наданих Світовим банком у межах проекту “Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"”», – додала Шаталова.
Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася в січні 2020 року, в Україні першого хворого на коронавірус виявили в березні того ж року. З того часу для лікування ковідних пацієнтів переобладнували низку лікарень.