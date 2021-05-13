Міністерство охорони здоров'я спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) проведуть навчання для сімейних лікарів, які надають первинну медичну допомогу, з лікування пацієнтів із Covid-19, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

«МОЗ спільно з ЮНІСЕФ проведуть навчання лікарів “первинки”. Тренінги проводитимуть із фокусом на клінічне ведення пацієнтів із Covid-19. Під проект спеціально відберуть регіональних координаторів та тренерів», – сказала Шаталова на брифінгу в четвер, 13 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Навчання триватиме у два етапи:

на першому етапі, який триватиме впродовж трьох місяців, планується охопити майже 75% лікарів комунальних медзакладів «первинки»;

на другому етапі з четвертого до восьмого місяця реалізації проекту планується проведення онлайн-тренінгів;

обидва етапи передбачають тестування.

За словами заступниці міністра, тренінги сімейним лікарям проводитимуть з таких тем:

запобігання розповсюдженню Covid-19;

ведення пацієнтів із COVID-19 відповідно до світових стандартів та з фокусом на амбулаторне лікування;

правила первинного консультування і показання до госпіталізації;

особливості інфекційного контролю на «первинці»;

профілактика професійного вигорання;

специфіка ведення пацієнтів із супутніми захворюваннями.

«Проект став можливим завдяки підписаному з ЮНІСЕФ договору міжнародної технічної допомоги на суму майже 40 млн грн, наданих Світовим банком у межах проекту “Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"”», – додала Шаталова.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася в січні 2020 року, в Україні першого хворого на коронавірус виявили в березні того ж року. З того часу для лікування ковідних пацієнтів переобладнували низку лікарень.