Лікарку Інституту раку звільнили після сепаратистських заяв та відмови лікувати ветерана АТО

Медик нібито заявила бійцеві про те, що він «вбивав на Сході братній народ»

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 18:003630

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Лікарку Інституту раку звільнили після сепаратистських заяв та відмови лікувати ветерана АТО
фото скріншот відео ТСН
Віталій Драган цікавився пільгами на лікування для ветеранів війни на сході

У Національному інституті раку у Києві лікарка відмовилась лікувати учасника АТО з онкологією через те, що на він, за її словами, «вбивав на Сході братній народ». Про особливе ставлення до себе український захисник спочатку написав у соцмережі. Новина вмить обурила тисячі українців, через це лікарку звільнили, пише ТСН.

Військового звати Віталій Драган. Нині він бореться за своє життя. У хлопця діагностували пухлину лімфатичної системи. Він один з тих військових, які першими в 2014-му захищали схід України від росіян та сепаратистів. Зокрема, його полк спецпризначенців з Кропивницького звільняв Слов’янськ.

«Ти що думав, що ти в АТО пішов і тобі буде все безкоштовно?! Які пільги можуть бути?! Якби ви там стріляли в талібів, як афганці, а так ви вбивали братський народ. Ще раз вона це повторила», – цитує лікарку Національного інституту раку у Києві Віталій.

Сюди його направили для консультації. Каже, очікував усе, але точно не таких заяв. Додому повернувся ні з чим. «Цей запис собі на сторінку добавив і дописав коментар свій: «А мені в Інституті раку сказали те і те, що я убивав братський народ», – розповів боєць.

Історія Віталія вмить розлетілася соцмережами і обурила українців. Під загрозою опинилася репутація усього інституту. Утім лікарка Галина Губарєва стверджує – не хотіла образити військового, він її просто не так зрозумів. «Мені ніколи займатися політикою. Я ніяка не сепаратистка, я не винувата в тому, що мої батьки народилися на Донеччині і мене там народили», – виправдовується медик.

Губарєва каже, що в лікуванні не відмовляла, а намагалася пояснити, що для хворих на рак ветеранів АТО дійсно не передбачено пільг, тому просто порадила шукати спонсорів для операції.

«Ту фразу, яку він наводив про те, що «вбиваєте мирний народ Донбасу» – ні, цього не було», – стверджує Губарєва.

Хоча напередодні під час телефонної розмови з Кропивницьким виданням CBN лікарка фактично підтвердила слова Віталія. «Держава не турбується про них, їх просто посилають туди і все. А потім вони ще будуть винні так само, як афганці. Навіщо туди йшли і стріляли невідомо в кого – в своїх. Ось так я сказала», – такий запис розмови з лікаркою має видання.

Керівництво інституту наполягає – думка їхньої колеги не є думкою усього закладу. Там вже зв’язалися з Віталієм Драганом і попросили вибачення. Мало того, в нього є шанс одужати. Йому потрібна трансплантація кісткового мозку. В закладі дійсно підтверджують – пільг для ветеранів війни на сході немає.

Після службової перевірки лікаря Губарєву звільнили з посади. Віталію ж для одужання потрібно зібрати кошти. Ціна здоров'я українського захисника – 200 тисяч гривень. Хлопець нині сподівається на допомогу небайдужих.

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