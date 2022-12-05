Лікарку затримали одразу після отримання 200 доларів хабара

У п’ятницю, 2 грудня, поліцейські затримали на хабарі лікарку Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. 48-річна лікарка отримала хабар 200 доларів від військовослужбовця за виписку про його лікування у психлікарні.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, лікарка вимагала та отримала від військовослужбовця ЗСУ 200 дол. США за видачу йому виписного епікризу про лікування у цій лікарні. Її затримали одразу після отримання хабара.

Під час обшуків у службовому кабінеті лікарки вилучили документи, гроші та інші речові докази, що вказують на її причетність до злочину. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Затриманій лікарці повідомили про підозру, встановлюють її спільників (фото поліції)

Кримінальне провадження розслідують за статтею «хабарництво» (ч.3 ст.368 ККУ). Правоохоронці встановлюють інших співучасників корупційної схеми у львівській психлікарні.

Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.