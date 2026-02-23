Орися Гавриш вимагала від військового 200 доларів за видачу епікризу про лікування у медзакладі

Франківський районний суд Львова виправдав лікарку обласної психіатричної лікарні, що на вул. Кульпарківській,95, у справі про вимагання 200 доларів від військовослужбовця за виписний епікриз. У прокуратурі заявили, що готують апеляцію.

Як йдеться у матеріалах справи, у період з 28 жовтня до 25 листопада 2022 року, 23-річний військовий проходив стаціонарне лікування у Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом посттравматичного стресового розладу з тривожно-депресивною симптоматикою. За версією обвинувачення, лікуюча лікарка Орися Гавриш вимагала від військового 200 доларів за видачу епікризу. Документ був потрібний військовому для підтвердження лікування, а без нього його могли б притягти до відповідальності. Сталося це ще у грудні 2022 року.

Сама обвинувачена під час судового засідання заперечила будь-яке вимагання. Вона зазначила, що наразі працює завідувачкою відділення, а раніше була лікаркою, проводила медичні огляди щодо придатності до військової служби. За словами лікарки, військовий сам залишив гроші у її кабінеті, прийшовши за епікризом, жодних розмов про хабарі з ним чи його родиною вона не вела. Також психіатриня зазначила, що військовий хотів, щоб його визнали непридатним для військової служби.

Суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела наявності складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди), і виправдав Орисю Гавриш. Оскаржити рішення суду можна протягом 30 днів.

У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що не погоджуючись із цим рішенням, Франківська окружна прокуратура вже готує апеляційну скаргу. На думку прокурорів, судовий розгляд проведено неповно, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.