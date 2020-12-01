У вівторок, 1 грудня, Львівська обласна інфекційна лікарня отримала нове обладнання та засоби індивідуального захисту для боротьби із коронавірусом. Допомогу цій та ще шістьом медзакладам міста та області передала громадська організація Rotary Club Lviv International.

«Сьогодні ми реалізовуємо проект «STOP COVID-19». Це кисневі концентратори, пульсоксиметри. На жаль, пульсоксиметри затримуються з Китаю. Але наступного тижня плануємо і це обладнання також надати. А також засоби індивідуального захисту: маски, респіратори, костюми. Це, що допоможе лікарям боротися з коронавірусом», – розповів голова громадської організації Rotary Club Lviv International Олексій Гусєв.

Проект «STOP COVID-19» громадська організація Rotary Club Lviv International реалізовує у співпраці з міжнародними партнерами. Таку ж допомогу благодійники паралельно передають ще у 6 лікарень міста та області. Йдеться про лікарню швидкої допомоги, ОХМАТДИТ та медзаклади у Рудках, Стебнику, Дрогобичі та Кам'янці-Бузькій. Загальний бюджет проекту – 1,5 млн грн.

«Ця громадська організація від початку пандемії була активна. Ми озвучували їм ті потреби, які в нас виникали. І саме така тісна співпраця, розуміння того, що необхідне закладам, дає хороші результати. Ми маємо можливість скерувати обладнання та засоби захисту в ті заклади, де борються з Covid-19», – розповів директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.

Медики також дуже втішилися допомозі.

«Усе це буде допомагати хворим, щоб швидше одужати, а окрім того, всі ці допоміжні засоби: маски, костюми, будуть охороняти наш медичний персонал», – пояснив директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

У медзакладах області, де лікують хворих на коронавірус, ситуація наразі стабільна. Ліжка заповнені приблизно на 50%. У стаціонарі лікується 1744 пацієнти.