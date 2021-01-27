Жінка померла після пологів у Жидачівській ЦРЛ

На Львівщині поліцейські повідомили про підозру лікарю Жидачівської ЦРЛ, через недбалість якого наприкінці 2018 року померла 28-річна породілля. Слідство у справі тривало два роки і зараз лікарю оголосили підозру.

У поліції Львівщини розповіли, що трагедія сталася уночі на 28 грудня 2018 року. Після пологів у районній лікарні померла 28-річна місцева мешканка.

Поліцейські встановили, що смерть жінки настала внаслідок неналежного виконання професійних обов’язків лікарем-анестезіологом-реаніматологом, який допустив недбалість при проведенні анестезії та штучної вентиляції легень, а також не забезпечив необхідного післяопераційного догляду породіллі, яка перебувала у важкому стані.

У середу, 27 січня, 62-річному лікарю повідомили про підозру за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) ККУ. Йому загрожує покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

У поліції не уточнили, лікаря якої лікарні судитимуть за смерть породіллі. За даними ZAXID.NET, трагедія трапилася у Жидачівській ЦРЛ.