Для здоров'я серця дуже важливими є рух, правильне харчування і постійна терапія.

Нині серед українців ходить дуже багато міфів про «чудодійні» засоби, які нібито підтримують здоров’я серця і судин: дієтичні добавки, «паста Амосова», чудодійні крапельниці тощо. Кардіологиня, докторка медичних наук, завідувачка відділу Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М. Стражеска Лариса Міщенко розвінчує ці міфи і розповідає, що дійсно підтримує здоров’я серця і судин, а що лише створює ілюзію користі.

«Люди схильні швидше повірити в диво, аніж регулярно докладати зусиль для збереження здоров’я серцево-судинної системи, саме тому міфи у цій сфері доволі поширені», – каже лікарка.

Міф №1. Харчові добавки корисні для серця і судин.

«Міф про користь харчових добавок для серцево-судинної системи найбільше поширений серед молоді та людей середнього віку. Сфера добавок має доволі ефективний маркетинг, зокрема в соціальних мережах, і люди дійсно мають багато інформації про їхній буцімто позитивний вплив, але слід розуміти, що це інформація рекламного характеру. Насправді жодні дослідження не довели, що ці добавки знижують ризик виникнення інфаркту, інсульту чи інших серцево-судинних захворювань», – каже Лариса Міщенко.

За її словами, якщо під час досліджень виявляється клінічно значущий ефект дієтичної добавки, вона перестає вважатися добавкою і потрапляє у категорію лікарських засобів.

«Коли пацієнти питають мене про добавки, моє завдання – переконатися, що вживання таких добавок безпечне з урахуванням усіх супутніх захворювань. Якщо шкоди немає, я не заперечую. Але для мене найважливіше, щоб пацієнти з серцево-судинними захворюваннями приймали ліки, ефективність яких доведена та які реально впливають на прогноз», – додає кардіологиня.

Міф №2. «Паста Амосова» лікує серцево-судинні хвороби.

«Незважаючи на поширені міфи (наприклад, про так звану "пасту Амосова", про яку часто запитують люди старшого віку), ми, лікарі, маємо бути відвертими: не існує жодного "суперфуду" чи чарівного продукту, який сам по собі захистить або вилікує від серцево-судинних хвороб. Справжній захист серця – це комплексна робота над способом життя», – стверджує Лариса Міщенко.

Кардіологиня радить замість пошуку «чарівної пігулки» зосередитися на ключових, доведених медициною принципах:

1. Збалансоване харчування. 50% від добового раціону мають становити овочі та фрукти, 25% – білок (рослинного (бобові) та тваринного (нежирне м’ясо, молочка) походження), ще 25% раціону (цільнозернові продукти) – джерела клітковини, а не один екзотичний інгредієнт.

2. Регулярна рухова активність. Щоденне кардіонавантаження допомагає зміцнити серце і судини. «Навіть звичайна ходьба у помірному темпі 30-40 хвилин поспіль щодня є ефективною для покращення стану серця та судин», – каже експертка.

3. Відмова від нікотину й алкоголю. Куріння та вживання алкоголю суттєво підвищують ризик серцево-судинних хвороб, тому потрібно від них відмовитися. «Ця рекомендація є однозначною щодо куріння, проте дискусія про вплив алкоголю досі триває. На сьогодні в настановах з лікування серцево-судинних захворювань допускається вживання алкоголю в обмеженій кількості», – зауважує Лариса Міщенко.

Якщо ж є проблеми з серцево-судинною системою, важливо дотримуватися призначеної лікарем терапії.

Міф №3. Крапельниці допомагають поліпшити роботу серця.

«Серед людей поширений міф, що крапельниця здатна покращити роботу серця. Крапельниця – лише спосіб швидкої доставки ліків до серця або судин у невідкладних станах. Тож думка, що достатньо “прокрапатися” раз на рік і цього вистачить для підтримки серця, щоб не приймати щоденні призначені препарати, – абсолютно хибна», – каже Лариса Міщенко.

Справжня, щоденна та ефективна підтримка серця – це повне дотримання лікування, призначеного лікарем і корекція способу життя.

Міф №4. Людям з серцево-судинними захворюваннями шкідлива рухова активність.

Серцево-судинне захворювання не є протипоказанням до рухової активності, а навпаки – робить її ще необхіднішою, але інтенсивність і вид навантажень слід узгоджувати з лікарем.

«Найкраще, що ви можете зробити для своєї серцево-судинної системи, – це регулярні аеробні навантаження або так звані кардіотренування (піша ходьба, плавання, танці, біг тощо). Для кожної людини темп та інтенсивність будуть різними – це залежить від віку, стану здоров’я та фізичної підготовки. Головне правило: рухова активність має тривати щонайменше 30 хвилин поспіль щодня», – каже кардіологиня.

Молодим людям або тим, хто не має серйозних захворювань, вона радить додавати й силові та резистивні тренування (віджимання, вправи з гантелями чи штангами тощо).

Міф №5. Білкові добавки та анаболічні стероїди є безпечні для серця і судин.

Лариса Міщенко особливо застерігає від використання анаболічних стероїдів і білкових добавок для нарощування м’язової маси, які шкідливі для серцево-судинної системи.

«Білкові добавки створюють додаткове навантаження на нирки – хронічні проблеми з нирками можуть підвищувати ризик виникнення серцево-судинних хвороб. Водночас анаболічні стероїди можуть викликати гормональні збої, підвищення артеріального тиску та інші серйозні ускладнення», – пояснює лікарка.

Здорове нарощування мʼязової маси, каже кардіологиня, має відбуватися через збалансоване правильне харчування, належний режим тренувань та відпочинку, а не за допомогою препаратів, які ставлять під загрозу життєво важливі органи.