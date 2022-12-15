Підпорядкована ООН Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила, що, попри морози до -10°C та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Такі дані МОМ отримала в рамках свого останнього опитування. Водночас організація не уточнює, скількох людей вона опитала.

«Навіть у випадку довготривалої відсутності основних комунальних послуг без інформації про терміни їх відновлення, двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім. Водночас, приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива», – йдеться в повідомленні.

Як наголосив голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн, майже 18 млн людей – 40% населення України – потребують термінової гуманітарної допомоги.

«Ми повинні підтримати їх під час зими, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла. МОМ закликає до збільшення зусиль, оскільки потреби зростають щодня», – заявив він.

За даними МОМ, станом на грудень, понад п’ять мільйонів людей, які були переміщені в Україні чи за її межами, повернулися додому. Як приклад, організація наводить Харків. Якщо у березні там залишалися близько 700 тис. мешканців, то зараз населення міста становить близько 1,1 млн.