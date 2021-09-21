У курортних містах Трускавець і Моршин на Львівщині вакциновано більше 80% працівників усіх шкіл. Це означає, що школи у цих містах не припинятимуть навчання після переходу України у «жовту» карантинну зону.

Як повідомив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний, у містах Моршин і Трускавець в усіх школах вакциновані більше 80% працівників.

«У Моршині вакциновано 83% всього населення від 18 років. Активна вакцинальна кампанія розпочалася ще у квітні, адже через карантинні обмеження Моршин у першому кварталі втратив понад 60% надходжень до місцевого бюджету. Для громади стало очевидним, що або більшість населення вакцинується, або вони можуть припинити існувати як територіальна громада. Зараз залишається іншим громадам також зробити свій вибір», – цитує Загайного прес-служба ЛОДА.

За інформацією регіонального координатора з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олега Когута, на Львівщині є всі можливості у максимально короткі терміни провакцинувати необхідну кількість педагогів, адже «робота виїзних мобільних бригад налагоджена і вакцини в області є у достатній кількості».

Нагадаємо, загалом на Львівщині лише близько 15% шкіл продовжать роботу у звичному режиі, а решта з 23 вересня тимчасово припинить навчання. Такі обмеження діятимуть доти, доки 80% працівників навчальних закладів не пройдуть вакцинацію. У Льовові нові пункти масової вакцинації розгортають безпосередньо у школах.