Близько 85% шкіл Львівщини підуть на вимушені канікули через посилення карантину
Лише 165 шкіл в області зможуть продовжити навчання у звичному режимі
У Львівській області після вступу в дію карантинних обмежень «жовтої зони» лише 15% шкіл продовжать звичне навчання, а решта піде на вимушені канікули. Це пов’язано із низьким рівнем вакцинації персоналу навчальних закладів. Зараз в області лише у 165 школах з понад 1000 вакциновано понад 80% персоналу.
Як повідомила прес-служба Львівської ОДА, на Львівщині працюють 1150 шкіл, і з них лише близько 10% зможуть продовжувати офлайн-навчання.
«Відповідно до положень постанови Кабміну №1236, навчальний заклад при «жовтому» рівні епіднебезпеки може працювати у звичному режимі у разі, якщо 80% персоналу (і педагогів, і допоміжного) отримали хоча б одну дозу вакцини від ковіду. На Львівщині є майже 1150 шкіл і з них, на жаль, лише трохи більше 10 % зможуть продовжувати навчання офлайн. У інших шкіл будуть вимушені канікули», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
Загалом, як повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА, на 80% вакцинований персонал лише у 165 школах області, з них 8 шкіл розташовані у Львові.
Відсоток шкіл, що досягли необхідного для офлайн-навчання рівня вакцинації працівників у розрізі районів виглядає наступним чином:
- Стрийський район - 22,3 %
- Червоноградський район - 21,4%
- Дрогобицький район - 20 %
- Яворівський район - 15,3%
- Золочівський район - 14,4%
- Самбірський район - 6,2 %
- Львівський район - 2,6 %
Нагадаємо, всі львівські університети, окрім Українського католицького університету, переходять на змішану форму навчання. Посилені карантинні обмеження в Україні почнуть діяти з четверга, 23 вересня.