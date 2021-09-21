У Львівській області після вступу в дію карантинних обмежень «жовтої зони» лише 15% шкіл продовжать звичне навчання, а решта піде на вимушені канікули. Це пов’язано із низьким рівнем вакцинації персоналу навчальних закладів. Зараз в області лише у 165 школах з понад 1000 вакциновано понад 80% персоналу.

Як повідомила прес-служба Львівської ОДА, на Львівщині працюють 1150 шкіл, і з них лише близько 10% зможуть продовжувати офлайн-навчання.

«Відповідно до положень постанови Кабміну №1236, навчальний заклад при «жовтому» рівні епіднебезпеки може працювати у звичному режимі у разі, якщо 80% персоналу (і педагогів, і допоміжного) отримали хоча б одну дозу вакцини від ковіду. На Львівщині є майже 1150 шкіл і з них, на жаль, лише трохи більше 10 % зможуть продовжувати навчання офлайн. У інших шкіл будуть вимушені канікули», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Загалом, як повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА, на 80% вакцинований персонал лише у 165 школах області, з них 8 шкіл розташовані у Львові.

Відсоток шкіл, що досягли необхідного для офлайн-навчання рівня вакцинації працівників у розрізі районів виглядає наступним чином:

Стрийський район - 22,3 %

Червоноградський район - 21,4%

Дрогобицький район - 20 %

Яворівський район - 15,3%

Золочівський район - 14,4%

Самбірський район - 6,2 %

Львівський район - 2,6 %

Нагадаємо, всі львівські університети, окрім Українського католицького університету, переходять на змішану форму навчання. Посилені карантинні обмеження в Україні почнуть діяти з четверга, 23 вересня.