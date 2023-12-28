Лише за осінь 2023 року росіяни вивезли з окупованих територій України понад 10 тис. українських дітей, повідомив у четвер, 28 грудня, Центр національного спротиву. Дітей з України везуть у Росію на так зване «оздоровлення», для цього завезені з РФ лікарі видають спеціальні направлення.

У Центрі нацспротиву додають, що українських дітей вивозять до дитячих таборів в РФ, де їм нав’язують російську пропаганду та ідеологію. Трапляються випадки, коли дітей навіть не повертають додому офіційним опікунам. За планом, росіяни мали викрадати 2,5 тисячі дітей з кожного окупованого регіону.

«Кричущим випадком стала смерть дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка повертались з «оздоровлення». Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською якісною вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню», — йдеться у повідомленні ЦНС.

Згідно з офіційними даними державного порталу «Діти війни», від початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року росіяни примусово депортували з України 19546 дітей, 387 дітей вдалось повернути, 513 дітей загинули унаслідок російської збройної агресії, 2287 дітей вважаються зниклими.