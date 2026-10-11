Через високий вміст води у складі грибів, вони можуть швидко зіпсуватися

Лісові гриби після збирання або купівлі не варто залишати просто на столі, адже так вони можуть швидко зіпсуватися. Pixel Inform розповідає, як правильно зберігати лісові гриби в холодильнику.

Як правильно зберігати гриби?

Лісові гриби не варто зберігати в поліетиленовому пакеті. Через високий вміст води вони можуть швидко зіпсуватися та покритися пліснявою, а поліетилен лише затримує вологу.

Тому гриби краще перекласти в паперовий пакет. Так вони менше накопичуватимуть вологу й довше зберігатимуться в холодильнику.

Водночас залишати гриби зовсім без паковання також не рекомендують, оскільки вони можуть пересохнути.

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Видання РБК-Україна зазначає, що точний строк зберігання залежить від виду грибів, їхнього стану та умов після збору. Тому не варто розраховувати, що весь врожай залишатиметься свіжим однакову кількість днів.