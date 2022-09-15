Чоловік написав записку з проханням допомогти і скинув її з балкону

У Рівному патрульні відкрили вхідні двері до квартири пенсіонерів, які не могли самі вибратись з помешкання. У дверях заклинив замок, тож двоє літніх людей опинились фактично заблокованими у своєму житлі. Щоб попросити про допомогу, 84-річний чоловік скинув з балкона записку з проханням звернутись у поліцію. Її прочитала мешканка будинку, вона ж і викликала патрульних.

Випадок стався близько 9:00 у четвер, 15 вересня. До патрульних надійшов виклик від мешканки Рівного, яка повідомила, що на сьомому поверсі будинку літній чоловік просить про допомогу. Оскільки в дідуся були вади слуху, він скинув з балкона записку.

«Порятуйте, громадяни! Терміново подзвоніть в поліцію, нехай приїдуть в будинок. В нашій квартирі хтось закрив вхідні двері і немає виходу. Прошу, порятуйте двох пенсіонерів, які живуть в даній квартирі. Обоє хворі», – написав чоловік.

Патрульні, скориставшись підручними засобами, відчинили двері. «84-річний дідусь був дуже вдячний за допомогу. Дякуємо небайдужим громадянам, які звертають увагу на інших і повідомляють у поліцію про події, в яких люди потребують допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Рівненщини.