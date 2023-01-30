За кермом 38-річна водійка перебувала тверезою

83-річна переселенка загинула у вечірній ДТП у Коломиї. Аварія сталася близько 17:30 суботи, 28 січня, коли літня жінка намагалася перейти дорогу у невстановленому місці. Після наїзду позашляховика BMW постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні, де вона померла від отриманих у ДТП травм. Відомо, що сама 83-річна жінка проживала у Коломиї тимчасово, сама вона із Запоріжжя.

Про смерть 83-річної жінки у понеділок, 30 січня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася вечері у суботу, 28 січня. Виклик про ДТП із потерпілими правоохоронці отримали о 17:30.

«38-річна водійка автомобіля BMW, рухаючись зі сторони автовокзалу в сторону центру, допустила наїзд на 83-річну жительку Запоріжжя, яка тимчасово проживала на Прикарпатті. Жінка переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії пішохідка отримала серйозні травми, її госпіталізували, проте врятувати життя жінці медикам не вдалося. За даними поліції, за кермом BMW була мешканка Коломиї, на момент ДТП вона перебувала у тверезому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.