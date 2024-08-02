Сто років тому львів’яни улітку масово мігрували на села. Не на городи, а відпочити і набратися сил. Митці ж надихалися природою та народним побутом для своїх творів. У кого не було власної дачі, винаймали невеличкі вілли чи помешкання у місцевих.

ZAXID.NET з’ясував, чи є сьогодні у містян можливість на місяць чи два залишити Львів і пожити серед природи не за всі гроші. Спільно з аналітиками порталу OLX Нерухомість ми дізналися, які є пропозиції, скільки коштують заміські будинки в оренду і який на них попит.

Не Карпатами єдиними

Коли говоримо про відпочинок у Львівській області, традиційно, на думку спадають Карпати. Та, каже керівниця сектору з розвитку продажів OLX Оксана Остапчук, цьогоріч через великий попит люди звертають увагу не лише на гірські курорти.

«Українці дедалі частіше звертають увагу на не зовсім туристичні населені пункти. Як правило, це села та селища, що мають поряд ліс чи водойму. У теперішніх умовах цього достатньо, щоб організувати собі невеличкий ретрит», – говорить Оксана Остапчук.

Важливим фактором для тих, хто шукає будинок в оренду на довше, ніж кілька днів, є ціна. І в не туристичних населених пунктах вона значно нижча, ніж у популярних туристичних локаціях, як-от Славське.

Відпочинок у селі в орендованому на тривалий термін помешканні є доступним для більшості, говорить Оксана Остапчук.

Ближче до міста

Якщо вам хочеться відчути себе власником хатки в селі, але водночас бути на відстані витягнутої руки до Львова, знайти будинок чи його частину в оренду можна і неподалік. Щоправда, чим ближче до міста, тим орендна плата вища.

Так, за даними аналітиків OLX, винайняти будинок в Брюховичах біля Львова можна в середньому за 34 тис. грн на місяць. Медіанна ціна – 30 тис. грн. Оголошення з такою пропозицією користуються великим попитом. Оренда частини будинку коштуватиме приблизно удвічі менше – 15-16 тисяч. Найдорожче буде орендувати в Брюховичах таунхаус чи котедж – 57-60 і 45-50 тис. грн відповідно. Проте попит на таку дорогу заміську нерухомість значно менший.

Озера і ліси в Брюховичах (фото Брюховицької сільради)

Кілька пропозицій оренди є в Гамаліївці біля Львова. Дача тут коштуватиме всього 4 тис. грн на місяць, будинок – 10 тис., котедж – 16 тис. грн. У Липниках пропозиції стартують від 6-9 тис. грн, але їх – одиниці. Оренда котеджу в Липниках обійдеться у понад 40 тис. грн., будинку – 22 тис. грн. Ще кілька пропозицій є в Оброшине – середня ціна оренди будинку на місяць становить тут 20 тис. грн.

Будинок або дачу в Старому селі можна орендувати за 10-12 тис. грн, але кількість пропозицій – невелика. В селі Івано-Франкове може орендувати будинок за 19 і дачу за 20 тис. грн на місяць.

На бальнеологічному курорті Шкло теж можна спробувати щастя в довготривалій оренді помешкання. Середня ціна – 14 тис. грн на місяць, але попит – значний.

Озеро в селищі Шкло (фото зі сторінки санаторія Шкло)

Ближче до гір

Стрий, Дрогобич, Трускавець, Східниця – це лише початок львівських Карпат, але давно визнані курортні місця. Тут можна відпочивати на річках, гуляти в лісі, пити мінеральні води і просто сповільнитись.

Будинок в Дрогобичі можна орендувати в середньому за 9-10 тис. грн на місяць, половину будинку – за 5,5 тис. У Моршині ціна становитиме 11 і 9 тис. грн відповідно. Котедж тут можна знайти за 15 тис. грн. Та пропозиції – обмежені, адже основний акцент тут на санаторному відпочинку.

Лісове озеро в Моршині

Невеличкий Моршин оточений лісами

У Стрию оренда будинку на місяць коштуватиме в середньому 13 тис. грн, частина будинку – 10,5 тис., котедж або клубний будинок – 16-20 тис. грн. У Трускавці середня ціна оренди на будинок і частину будинку становлять 19-20 і 12 тис. грн відповідно. Попит – досить великий, а пропозиції – обмежені.

Східниця, мабуть, є найбільш привабливою курортною місциною з-поміж тих, де гори лише починаються. Середня ціна оренди будинку тут становить 17,5 тис. в місяць. Таунхаус в Східниці обійдеться у 33,5 тис., а котедж – у 67 тис. грн.

Бальнеологічний курорт Східниця, де починаються Карпати (фото Karpatium)

Все ж таки гори

Якщо вам все ж замало просто річки і лісу і ви надаєте перевагу гірським краєвидам, то будинок в довготривалу оренду можна знайти і в курортному Славську чи в селищі Сколе.

Будинок на місяць в Славську можна орендувати в середньому за 17-25 тис. грн, хоча можна знайти і дешевші пропозиції. Частина будинку тут коштуватиме 10 тис., як і дача. Середня ціна за оренду котеджу – 27 тис. грн, медіанна ціна – 17 тис. грн.

Середня ціна оренди будинку у селі Верхнє Синьовидне – 14 тис. грн на місяць. Пропозицій небагато і вони користуються попитом.

У селищі Сколе, що колись було містом і туристичним центром львівських Карпат, є кілька пропозицій будинків і котеджів в довготривалу оренду. Середня ціна – 10 тис. грн на місяць.

У селищі Сколе починається Сколівський національний природний парк (фото svitom.info)

Сколе також багате на пам'ятки, основна з яких - палац баронів Гредлів

У невеликих гірських селах, як-от Орів і Плав’я, будинок чи котедж пропонують за 3-5,5 тис. грн на місяць.

Утім, як показує практика, власники будинків і котеджів у горах, які заробляють на подобовій оренді помешкань, часто радо йдуть на переговори і готові знизити ціну для тих, хто хоче лишитися на кілька тижнів чи місяць. Це радше стосується невеликих гірських будиночків, а не популярних сучасних котеджів з басейнами, де завжди великий потік охочих.

Автентичний відпочинок

«Особливістю Львівщини є також велика кількість архітектурних пам’яток, що розташовані поблизу сіл. Наприклад, палац у Підгірцях, замок в Олеську, замок у Свіржі, Палац Дідушицьких (Неслухів) та багато інших», – говорить Оксана Остапчук.

Справді, чи не в кожному населеному пункті Львівщини можна знайти старовинну церкву чи палацик, школу, парк або іншу пам’ятку. Тому тут легко поєднувати зелений туризм із знайомством зі спадщиною.

«Ми маємо чудові приклади підприємців, які купують старі сільські хати та відновлюють їх, зберігаючи автентичність й додаючи сучасні вигоди. При цьому вони також намагаються зберегти такі речі, як старі кухонні печі, облицювання, дерев’яне чи солом'яне перекриття тощо», – каже Оксана Остапчук.

Одним із таких прикладів є садиба в Поморянах на Львівщині, яку відновив проєкт Спадщина.ua Ганни Гаврилів. Автентичну хатку з глиняними стінами і переосмисленим дизайном можна орендувати.

А в Роздолі завдяки тому ж проєкту Спадщина.ua можна навіть пожити в одній із пам’яток. Тут у старій австрійській школі 1905 року відкрили мультифункціональний комплекс Стара школа. Серед іншого ідеться про хостел на шість номерів. Також тут є кав’ярня, приміщення для проведення заходів і навіть фаст-фуд.

Відреставрована стара школа у Роздолі (фото з Facebook Стара школа)

***

Зараз тривалий заміський відпочинок на Львівщині не користується таким попитом як сто років тому. По-перше, мабуть, через ритм сучасного життя. Та карантин під час пандемії коронавірусу, а тепер і постійний стрес через події російсько-української війни посилюють попит на стишення і спокій. Тож, можливо, досить мала пропозиція на тривалий відпочинок за містом без поспіху буде зростати. І навіть стане культурою, як колись.