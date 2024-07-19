21 липня Брюховичі відзначатимуть 580 років з дня першої літописної згадки. Невеличке приміське селище має цікаву історію та цінні об’єкти. Брюховичі – це ліс та озера, красиві вілли, військовий форт, криївка УПА та наукова обсерваторія. Розповідаємо про них напередодні свята.

Король Владислав ІІІ грамотою від 21 липня 1444 року дозволив «кметям, хліборобам та корчмарям» заселяти землі на березі річки Брюхівчанка. Річка і дала назву новому поселенню.

«Колись тут були піщані дюни, які люди згодом засадили соснами. Завдяки унікальному мікроклімату цю місцевість нарекли кліматичним курортом. Уперше назва містечка згадана в офіційному документі державного рівня 21 липня 1444 року. Є й інші письмові згадки, які вказують, що історія Брюховичів може бути ще давнішою», – розповіли у Львівській міській раді, до громади якої входять Брюховичі.

Брюховичам 580 років (фото ЛМР)

Львів отримував прибутки від брюховицьких лісів, млинів та каменоломень. 1600 року місто заснувало у Брюховичах свою папірню. Мешканці поселення завжди трималися осібно, протестуючи проти вимог та обмежень влади Львова.

«Коли у 1635 року король зобов’язав місто щоденно давати на фортифікацію передмість по 12 тяглих і 6 піших підданих, райці Львова наказали осадникам Брюховичів та інших міських сіл відробляти щотижня замість двох – чотири дні з лану. Мешканці Брюховичів Микола Литвинів та Проник Головачів внесли протест проти львівської влади до міського суду. Скарга дійшла до короля Владислава IV, який призначив для її розгляду виконавчу комісію. У присутності комісії львівський раєцький уряд засудив непокірних мешканців передміських сіл: “одних на шмагання поворозами на сходах ратуші, інших на колоду. Ще інших на орчик доти, доки не відроблять повинностей, а одного, Яцька Іванового з Малого Голоска, який вдарив на сполох у дзвін, коли міські слуги хотіли виганяти на роботу, засудили, щоб був скараний мечем по шиї”», – цитує давні документи Вікіпедія.

Став у Брюховичах

Коли там проклали залізницю, а пісок засадили сосновим лісом, містечко потрохи ставало улюбленим місцем відпочинку, обростало красивими віллами, там заклали парк на 20 га. А від 1889 року Брюховичі почали розвиватися як рекреаційна зона Львова, їх включили в офіційний перелік кліматичних курортів. У селищі був пляж біля ставу, де можна було поплавати на човнах. З розваг для відпочивальників влаштували тенісні корти, кав’ярні, кінотеатр, кегельбан. У закладі Кароля Братковського були понад десять видів лікувальних ванн – хвойні, ароматичні, морські, йодові і інші. А для лижників звели трамплін, на якому можна було стрибати на відстань до 55 метрів.

Трамплін у Брюховичах

«Поняття Брюховичі-курорт з’явилось приблизно з 1882 року, а його створення та розвиток тісно пов’язані з початком будівництва залізничної колії Львів-Белжець. Стрімкий розвиток Брюховичів припинився через війну, яка, окрім усього, відзначилась ще й значним руйнуванням селища», – пишуть «Фотографії старого Львова».

Готуючись до війни, на одному з пагорбів Брюховичів наприкінці XIX століття спорудили форт – один із 11 для оборони Львова. Форт укріпили артилерійською позицією з цегляними траншеями для піхоти, яка обороняла підступи до гармат. Там були каземати, стрілецькі галереї, сховища для боєприпасів з бетонним перекриттям. Форт такі не виконав своєї місії: коли 1914 року російська армія наступала на Галичину, австрійське військо залишило його без бою. Натомість наступного року вже російське військо відступило на схід при появі підрозділу австро-угорської армії.

А коли імперія розпалася, а Перша світова закінчилася, Брюховицький форт став головним форпостом українських сил Львова, які протистояли полякам. Брюховицький ліс став полем боротьби і в Другу світову: польські підрозділи чинили опір німецьким.

Брюховицький форт (фото ZAXID.NET)

У Брюховичах досі працює одна із найстаріших астрономічних обсерваторій у східній Європі, її заснували ще у XVIII ст. А ще у тому лісі можна відвідати криївку, яка відтворює умови життя вояків УПА.

Телескоп обсерваторії у Брюховичах (фото ZAXID.NET)

З культурних об’єктів тут працює єдиний в Україні музей модерної скульптури Михайла Дзиндри. Цікавою пам’яткою архітектури національного значення є церква Пресвятої Трійці (1756), яка належить до рідкісного типу двокамерних церков – складається лише з двох зрубів.

Унікальна дводільна дерев'яна церква (фото Андрія Чвартковського)

21 липня з нагоди дня селища у Брюховичах відбудеться святкування, на якому збиратимуть гроші для воїнів-односельців, що воюють на фронті. Як повідомили в управлінні адміністрування та розвитку громад ЛМР, зібрані внески передадуть на потреби екіпажу пілотів «Eyes of God» 411-го окремого батальйону безпілотних авіакомплексів.