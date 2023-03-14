У одному з ліцеїв Луцького району виявили спалах коронавірусу. Наразі відомо про 25 хворих. Аби зупинити поширення Covid-19, навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.

Про спалах хвороби стало відомо у вівторок, 14 березня, після повідомлення прес-служби Волинського центру контролю хвороб. Назву закладу наразі не розголошують.

«Надані рекомендації по локалізації вогнища директору школи були враховані. В ліцеї був проведений огляд дітей, усіх контактних обстежено лабораторно методом ПЛР, навчання переведено на дистанційне. Зокрема, серед 80 обстежених контактних – 25 позитивних. Заходи з ліквідації спалаху тривають», – йдеться у повідомленні.

За словами епідеміологів, протягом минулого тижня у області суттєво зросла захворюваність на коронавірус. Всього зареєстрували 465 нових хворих. Наразі щодня реєструють по сто нових випадків за день. Також вдвічі зросла захворюваність серед дітей.