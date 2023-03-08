На Рівненщині зафіксували найбільше нових випадків коронавірусу порівняно з іншими областями України. Як повідомив на брифінгу в середу, 8 березня, гендиректор Рівненського центру контролю хвороб Роман Сафонов, показник зумовлений тим, що в області високий рівень діагностування хвороби.

Всього за минулий тиждень в області підтвердили 1083 нових випадки коронавірусу. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 30 відсотків. Крім того, станом на сьогодні 15% хворих на ГРВІ мають коронавірус. Це найбільший показник серед усіх областей України.

«Такий високий рівень захворюваності зумовлений тим, що показник вакцинації є нижчим середнього. За три роки пандемії, на жаль, люди не навчилися дотримуватися елементарних протиепідемічних норм та правил. Проте ця ситуація не потребує жорстких заходів, мова йде, більшою мірою, про взаємну відповідальність. Разом із тим такі показники захворюваності на Рівненщині обумовлені ще й кращим в Україні рівнем діагностування COVID-19», – зазначив Роман Сафонов.

Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я ОДА Олег Вівсяник Вівсяник додав, що в області в середньому щодня проти COVID-19 вакцинується 250-300 осіб. Проте цей показник, зважаючи на ріст захворюваності, є низьким.