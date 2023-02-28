У спеціалізованому навчальному закладі Волині зафіксували спалах коронавірусу. Всього захворіли 20 вихованців та працівників. Наразі серед них немає важких хворих, епідеміологи фіксують легкий перебіг хвороби.

Про спалах коронавірусу повідомили в прес-службі Волинського центру контролю та профілактики хвороб у вівторок, 28 лютого. Перші п'ять випадків хвороби виявили після відновлення занять у закладі після тривалої перерви. Назву навчального закладу не уточнюють.

Відтак працівники любомльського відділення обстежили інших учнів центру. «Зразки біоматеріалу відібрано у понад 150-ти контактних осіб. Виявлено ще понад два десятки хворих, перебіг недуги легкий», – йдеться у повідомленні.

Епідеміологи також додають, що в області за останній тиждень майже на 30% збільшилася захворюваність на коронавірусну інфекцію. Найбільше хворих – у Луцькому та Ковельському районах. Всього в області з початку пандемії захворіли 158 тис. людей. Також зафіксовано 2,5 тис. летальних випадків.