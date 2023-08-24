У четвер, 24 серпня, уряди Литви та Норвегії оголосили про виділення Україні нових пакетів військової допомоги. Про це йдеться в повідомленнях урядів цих держав.

У пакет допомоги від Литви увійшли боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидрони тощо.

«Литва продовжує безперервну підтримку України, яка сьогодні святкує 32-у річницю своєї незалежності, а загальна сума військової підтримки України з початку війни вже перевищила півмільярда євро», – заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Протягом цього року військова підтримка, яку Литва вже передала Україні, включає вертольоти Мі-8, зенітні установки L70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів і боєприпаси до гранатометів.

Уряд Норвегії заявив, що «підтримає Україну, чим може» і виділив ракети для систем IRIS-T та техніку для розмінування, а також заявив, що допоможе забезпечити постачання газу та електроенергії.