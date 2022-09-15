Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів, повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

«Литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткову партію бронетранспортерів. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України», – сказав Ландсберґіс на прес-конференції в Одесі, пише «Бабель».

Він наголосив, що українська армія знає, де краще їх використовувати.

«Ми продовжуємо нагадувати нашим партнерам і союзникам в ЄС та НАТО, що цього все одно недостатньо», – наголосив Лансберґіс.

Литва вже передавала Україні БТР M113, ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та інше військове обладнання, зокрема БПЛА Bayraktar TB2. Станом на липень 2022 року, за інформацією Міністерства оборони Литви, Вільнюс надав Києву допомогу майже на $123 мільйони.