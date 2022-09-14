США виділять новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише «Укрінформ».

«Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів», – заявив Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі, аби визначати, що саме зараз потрібно Україні для протистояння російській агресії.

«Що ми робитимемо – ми продовжимо підтримувати українців у найкращий можливий спосіб», – підкреслив офіційний представник Ради нацбезпеки США.​

Кірбі додав, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.

У цьому зв’язку представник Білого дому назвав переломним моментом успіхи в контрнаступі ЗСУ на північному сході й півдні України.