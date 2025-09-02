Александр Ісак за останні 5 років подорожчав майже в 10 разів

Нападник «Ньюкасла» Александр Ісак став гравцем «Ліверпуля», повідомляє офіційний сайт «червоних». Форвард збірної Швеції підписав з мерсисайдцями контракт на 6 сезонів – до 30 червня 2031 року.

25-річний гравець виступатиме в новому клубі у футболці під 9 номером. Перехід із «Ньюкасла» обійшовся «Ліверпулю» в 145 мільйонів євро, що робить цей трансфер найдорожчим в історії АПЛ.

До слова, для мерсисайдців це вже другий гучний перехід цього літа – раніше клуб підписав Флоріана Вірца з німецького «Байєра» за 125 мільйонів євро. Загалом, це вже восьмий трансфер «Ліверпуля» в це міжсезоння – також до табору команди приєднались Уго Екітіке, Мілош Керкез, Джеремі Фрімпонг, Джованні Леоні та воротарі Армін Печі та Фредді Вудман.

Нагадаємо, Ісак – вихованець шведського АІКа. Взимку 2017-го він за 8,6 млн євро перейшов у дортмундську «Борусію». Відправлявся в оренду в нідерландський «Вілем ІІ». У січні 2019-го «джмелі» продали його в іспанський «Реал Сосьєдад» за 15 млн євро. Влітку 2022-го «Ньюкасл» виклав за шведа 77 мільйонів.

У сезоні 2024/25 Ісак провів за «сорок» 42 матчі на клубному рівні, відзначившись 27 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами. За збірну Швеції Ісак відіграв 52 поєдинки, в яких 16 разів розписувався у воротах суперників. Transfermarkt оцінює у 120 млн євро.