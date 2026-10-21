Депутати заявили, що джипінг у Карпатах стає дедалі популярнішим

Львівська обласна рада на засіданні у вівторок, 20 жовтня, закликала посилити відповідальність за джипінг та законодавчо врегулювати питання їзди транспортними засобами на території природно-заповідного фонду України.

На позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради звернулися до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Міністерства економіки України та обласних рад Карпатського регіону. У зверненні вони наголосили на тому, що джипінг стає дедалі поширенішим у гірських та лісових заповідних місцевостях, тоді як відповідальність за такі порушення є недостатньою.

«Так званий “джипінг” у гірських, лісових, лучних та заповідних територіях перестав бути поодиноким порушенням і дедалі частіше набуває ознак системного зневажання природоохоронного режиму, прав місцевих громад та інтересів держави у сфері збереження природної спадщини», – зазначили депутати у зверненні.

Для боротьби з незаконним джипінгом на території ПЗФ депутати запропонували запровадити два механізми реагування. Зокрема, йдеться про автоматичну фіксацію порушень. Для запровадження такого механізму реагування, за словами депутатів, необхідні комплексні зміни до законодавства, які визначатимуть порядок перевірки доказів, встановлення відповідальних та винесення постанов уповноваженими працівниками Держекоінспекції України.

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Ще один спосіб полягає у вдосконаленні процедури фіксації порушень на місці. Зазначається, що цей механізм можна реалізувати швидше завдяки точковим змінам до законодавства, уточненню повноважень Державної екологічної інспекції та визначенню порядку передавання матеріалів від природоохоронних установ, органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій та інших уповноважених суб’єктів.

Обласні обранці закликають профільний комітет Верховної Ради та Міністерство економіки України ініціювати підготовку відповідних законодавчих змін. Разом з тим вони просять Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську обласні ради підтримати цю ініціативу.

«Захист Карпат не може бути питанням лише однієї області. Це спільна відповідальність держави, парламенту, уряду, природоохоронних органів та обласних рад карпатського регіону, які мають діяти узгоджено для збереження природної спадщини, безпеки гірських територій і поваги до прав громад, що живуть поруч із об’єктами природно-заповідного фонду», – зазначили у зверненні.

До слова, як писав ZAXID.NET на початку жовтня, активістка Христина Жук під час виступу на брифінгу туристичних підсумків закликала посилити контроль за джипінгом на Львівщині. Львів’янка зазначила, що проблема в джипінгу не вирішується роками, попри збільшення штрафів за проїзд забороненими маршрутами.