За словами Христини Жук, проблема джипінгу в Україні не вирішується роками

Блогерка та активістка Христина Жук закликала посилити контроль за джипінгом. Йдеться зокрема про Славське, гору Високий Верх, гору Пікуй, гору Парашка та інші туристичні маршрути на Львівщині. Про це стало відомо з брифінгу туристичних підсумків, який відбувся у Львівській ОВА у четвер, 8 жовтня.

За словами львів’янки, проблема джипінгу в Україні не вирішується роками. Зокрема, на початку вересня 2022 року вона зареєструвала петицію на сайті Офісу президента про законне врегулювання джипінгу в Україні. Звернення підтримали, і петиція набрала необхідні 25 тис. голосів, після чого президент України Володимир Зеленський спочатку доручив вирішення цієї проблеми тодішньому прем’єр-міністру Денису Шмигалю, а потім його передали профільному міністерству. Проте, як зазначила Христина Жук, протягом чотирьох років проблема джипінгу досі не вирішена в Україні, навіть попри збільшення штрафів за проїзд забороненими маршрутами.

«Проблема джипінгу в Карпатах давно вже вийшла за межі проблеми туризму чи розваг. Це вже проблема збереження довкілля, спроможності держави відповідати за власні рішення і загалом збереження наших Карпат та безпечного відпочинку людей», – зазначила львів’янка.

Активістка виділила кілька популярних напрямків на Львівщині, де регулярно влаштовують джип-заїзди та повідомляють про скарги на використання моторизованого транспорту. Йдеться, зокрема, про Славське, гору Високий Верх, гору Пікуй, гору Парашка, а також Сколівщину, де дорогою до водоспаду «Кам’янка» часто можна спостерігати активний рух транспорту, попри встановлені заборонені знаки на території.

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«Дуже боляче дивитися, коли йдуть ветерани на протезах пішки в гори, а здорові люди їздять на джипах і роздовбують повністю наші гори та стежки. І тут в мене виникає логічне питання до представників влади: а хто взагалі контролює ці території?», – наголосила активістка.

Христина Жук також зауважила, що джипінг становить небезпеку для туристів, оскільки пішохідні туристичні маршрути на сьогодні стають трасою для джиперів. Під час брифінгу вона показала відео, на якому колона квадроциклів рухалася пішохідною стежкою на швидкості, після чого один із них під час руху перекинувся. Вона зазначила, що подібні ситуації створюють потенційну небезпеку для туристів, які перебувають на маршруті.

Водночас активістка уточнила, що не виступає за повну заборону джипінгу. За її словами, йдеться насамперед про врегулювання цього виду діяльності та визначення спеціальних маршрутів для нього, які не проходитимуть високогір’ям.

Підсумовуючи свій виступ, львів’янка зазначила, що просить Львівську ОВА ініціювати перевірку проблемних локацій на Львівщині, а саме: Славське, Високий Верх, Пікуй, Парашка, Сколівщина та інших територій, щодо яких надходять скарги, та встановити, які органи відповідають за контроль на цих локаціях.

Також вона просить ініціювати системи спільних рейдів із залученням поліції, Держекоінспекції та інших повноважених органів, під час яких перевірити законність комерційних послуг з прокату багі, джипів, ендуро, розглянути можливість створення спеціальних маршрутів поза високогір'ям та визначити відповідальних осіб і публічно звітувати про результати.

«Карпати – це не просто туристична локація, це природна спадщина, яку ми отримали і маємо передати в належному стані нашим наступним поколінням. Ми не маємо права дозволяти знищувати це лише тому, що комусь хочеться заїхати автомобілем на вершину гори. Я не проти бізнесу, не проти туризму і не проти активного відпочинку. Я проти ситуацій, коли приватні інтереси одних людей поєднуються зі знищенням природи», – підсумувала Христина Жук.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, скільки справ через незаконну їзду джипами та квадроциклами заповідними територіями Карпат від початку року дійшло до судів, де екоінспектори зафіксували найбільше порушень та чим на практиці завершуються такі справи для джиперів. Більше читайте у матеріалі «Джипінг у Карпатах: які реальні покарання за проїзд забороненими маршрутами».