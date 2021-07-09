Скасували найбільше італійських та іспанських напрямків

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines за останній місяць повністю припинила обслуговувати понад 20 міжнародних маршрутів. Як повідомляє Lowcostavia, авіаперевізник зняв міжнародні регулярні рейси з України в Сербію та Великобританію, а також частину напрямків в Грецію, Іспанію, Італію, Грузію та Болгарію. Найбільше скоротили рейсів в Італію та Іспанію: з 10 італійських та семи іспанських напрямків залишилося лише по три у кожну країну.

«Авіакомпанія скасовує не лише рейси у країни, куди заборонено в’їзд з туристичною метою (Італія), а й у країни, куди українці можуть подорожувати з тестом (Греція, Грузія)», — вказано у повідомленні.

Зі Львова скасували шість рейсів — в Іракліон (Греція), Родос (Греція), Тбілісі (Грузія), Бургас (Болгарія), Барселону (Іспанія), Неаполь (Італія).

Також компанія припинила авіасполучення між Києвом та Малагою та Аліканте (Іспанія), Белградом (Сербія), Лондоном (Великобританія), Закінтосом (Греція), Міланом, Барі, Ламецією, Катаньєю, Ріміні (Італія). З Харкова SkyUp більше не літає на Родос (Греція), у Тбілісі (Грузія), Ріміні (Італія) і Барселону (Іспанія). Скасували рейс і в Салоніки (Греція) з Одеси.

Компанія наразі не пояснює причини скасування рейсів, лише зазначила, що рейси у Салоніки з Одеси не набирають достатню кількість пасажирів. Тим часом скасований маршрут у Тбілісі був одним із найпопулярніших у червні.

Avianews повідомляє, що лоукостер SkyUp у червні 2021 побив два свої рекорди — за кількістю виконаних рейсів і перевезених пасажирів: 1920 польотів і 294147 пасажирів за перший місяць літа.