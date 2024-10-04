Луцький міськрайонний суд виніс вирок Павлу Ковальчуку, який вимагав у військовозобовʼязаного 8 тис. доларів за оформлення документації про непридатність до служби в армії. Крім того, обвинувачений зберігав у своєму помешканні зброю. За це йому призначили 165 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 30 вересня, у січні 2024 року Павло Ковальчук зустрівся зі своїм знайомим призовного віку та пообіцяв за 8 тис. доларів винагороди зняти його з розшуку в інформаційній системі «Оберіг», допомогти оформити документи про визнання його непридатним для проходження служби за станом здоровʼя з подальшим виключенням із військового обліку. Оскільки обвинувачений раніше був добровольцем територіальної оборони в Запорізькій області, він стверджував, що має звʼязки та вплине на співробітників ТЦК та СП. У період із 23 квітня по 12 червня 2024 року Павло Ковальчук встиг отримати декількома траншами 4 тис. доларів.

Крім того, правоохоронці встановили, що обвинувачений незаконно придбав бойові боєприпаси та патрони, які протягом тривалого часу зберігав у себе вдома.

Павло Ковальчук повністю визнав свою вину та розкаявся. Суд врахував ті обставини, що чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягався, за місцем проживання характеризується позитивно та має міцні соціальні звʼязки, виховує малолітню дитину, а його 19-річний син із 28 травня 2024 року проходить службу у Збройних силах України.

Суддя Ярослав Артиш визнав Павла Ковальчука винним за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 369-2 КК України (незаконне поводження зі зброєю та прийняття неправомірної вигоди) й призначив 165 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.