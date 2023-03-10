Алєксандр Лукашенко оголосив призов офіцерів запасу на військову службу

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко оголосив призов офіцерів запасу на військову службу. Про це у п’ятницю, 10 березня, повідомила прес-служба білоруського диктатора.

«Документом передбачається призвати у 2023 році до Збройних сил до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби – до 20 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи, передбачені указом, проводяться збройними силами Республіки Білорусь на плановій основі.

«Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву», – додали у прес-службі.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що Росія посилює тиск на Білорусь та не дозволяє білоруському диктатору уникати наказів Кремля. Аналітики вважають, що Алєксандр Лукашенко, можливо, відкладає виконання більших вимог Путіна, зокрема залучення білоруських військ проти України.