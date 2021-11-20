Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував закриття в Білорусі 270 недержавних організацій у липні 2021 року, а також визнав, що затриманих протестувальників били у СІЗО Окрестіна. Про це він повідомив в інтерв'ю BBC, перебивши журналіста Стіва Розенберга.

«Відповідаю на твоє запитання. Не турбуйся. Виріжемо всіх мерзотників, яких ви фінансували. Ах, ви потурбувалися, що ми знищили ваші структурки! НКО [некомерційні організації], НУО [неурядові організації] та інші, які ви фінансували», – сказав він.

Крім того, під час інтерв’ю журналіст спробував показати Лукашенку відео, на якому люди виходять з ізолятора на Окрестіна у Мінську з травмами, отриманими внаслідок побиття.

«Не треба, не треба. Я це визнаю, визнаю. І в “Окрестіна” отримували там. І побиту міліцію... Ви лише побитих бійців з “Окрестіна” – ви не показували, що вони були побиті», – сказав він.

Нагадаємо, у серпні 2020 року після проведення президентських виборів у Білорусі спалахнули масові протести. Офіційний результат Лукашенка на цих виборах перевищив 80%, однак сотні тисяч протестувальників по всій країні заявляли про те, що цей результат сфальсифікований.

Внаслідок протестів, які спершу тривали щодня, а потім – лише в неділю, тисячі людей були побиті силовиками, сотні – потрапили у СІЗО, кілька людей загинули.

Після придушення протестів режим Лукашенка почав закривати опозиційні ЗМІ, звинувачуючи їх або в несплаті податків, або в екстремізмі. Крім того, режим Лукашенка закрив 270 неурядових організацій.

Світлана Тіхановська, яка вважалася лідеркою опозиції, втекла з країни одразу після початку протестів. Низку її соратників посадили за ґрати.

У травні 2021 року білоруський режим організував викрадення з літака опозиціонера Романа Протасевича. Для цього літак, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили нібито під приводом його замінування. Після цього низка країн припинила авіасполучення з Білоруссю і польоти над її територією.

За такі дії ЄС ввів проти режиму Лукашенка санкції. У відповідь на це Білорусь спровокувала на кордонах з Польщею, Латвією і Литвою міграційну кризу.