«Луценко пробив ще одне дно своєї бездіяльності», - Садовий

Міський голова Львова і лідер партії «Самопоміч» прокоментував заяву генпрокурора Юрія Луценка, який в ефірі телеканалу «1+1» заявив, що «Самопоміч» нібито давала вказівки представникам свого відділення у Херсоні «травити Катерину Гандзюк».

«Думав, що бридка поведінка генпрокурора Луценка в парламенті – це вже було дно. Але тут знизу постукали. І це знов Луценко. Вчора на ТБ цей товариш не знайшов більш огидного способу з‘їхати з відповідальності за бездіяльність в справі нападів на активістів, як звинуватити в усьому ... «Самопоміч». В такі моменти відчуваю навіть не обурення. А просто сором за те, кого повиносило наверх за ці останні роки. Луценко мусить бути звільнений!», - написав Андрій Садовий у Facebook.

Як повідомляв ZAXID.NET, «Самопоміч» вимагає звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора через неспроможність розкрити убивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Під час сесії Верховної Ради 6 листопада Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку. Однак депутати рейтинговим голосуванням не підтримали відставки генпрокурора. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що коаліція не голосуватиме за відставку Луценка.