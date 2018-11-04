Садовий закликав Луценка піти у відставку

Мер Львова взяв участь в акції пам’яті активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк

Мер Львова Андрій Садовий закликав генерального прокурора України Юрія Луценка подати у відставку. Відповідну заяву очільник Львова зробив ввечері у неділю, 4 листопада, на акції пам'яті активістки Катерини Гандзюк, яка сьогодні померла.

«Призначення керівників силових органів за принципом вірності, а не чесності і професійності, вбиває. Буквально! І жертвами стають цілком конкретні люди. Непокарані злочинці, які сидять в парламенті, кримінальні феодали в регіонах - це наслідок бізнес-управління країною Петра Порошенка», – заявив він.

На думку мера Львова, щонайменшою реакцією влади на смерть проукраїнської активістки та відсутність покараних виконавців та замовників нападу на Гандзюк, має стати відставка генерального прокурора України Юрія Луценка.

«Якщо після цієї трагедії, ми не побачимо, як мінімум, відставки Генпрокурора Луценка, стане зрозуміло, що президент не просто дивиться крізь пальці на реванш, а свідомо йому сприяє», – заявив Садовий.

Зазначимо, що Юрій Луценко 27 вересня після участі у засіданні парламентського комітету з нацбезпеки і оборони поклав частину провини за повільне розслідування нападів на активістів на них самих.

«Вина в цій ситуації лежить не тільки на бандитських елементах та неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіє частина громадських активістів», - заявив голова ГПУ.

Так він відреагував на заплановану тоді акцію «Ніч на Банковій» – мирний пікет під Адміністрацією президента з вимогою до влади активніше розслідувати напади на активістів.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні, 4 листопада, стало відомо про смерть працівниці Херсонської міськради, активістки Катерини Гандзюк.

Напад на виконувачку обов'язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк було скоєно 31 липня в Херсоні. Невідомий облив її сірчаною кислотою, в результаті чиновниця отримала хімічні опіки тулуба, руки і обличчя (більш ніж 35% тіла).

Чиновницю з опіками госпіталізували в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, а потім перевели до Києва. Медики оцінювали її стан як стабільно важкий.

Чотирьох підозрюваних (безпосереднього виконавця замаху, покупця сірчаної кислоти та двох чоловіків, які підозрюються в організації та співучасті в скоєнні замаху на вбивство) суд заарештував на 60 діб без права внесення застави. П'ятого суд відпустив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

4 листопада поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, у якому розслідується напад на херсонську активістку, на статтю Кримінального кодексу умисне вбивство.

У Києві, Львові, Херсоні, Харкові, Дніпрі та інших містах України переважно біля будівель обласних МВС сьогодні відбуваються акція пам’яті активістки та радниці мера Херсона. Акція почалася з хвилини мовчання. Присутні тримають плакати з написами «Її вбили» та «Хто замовив Катерину Гандзюк?».

Учасники акцій нагадують правоохоронцям, що усі чекають, поки назвуть ім’я замовника вбивства.