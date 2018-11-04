Поліція перекваліфікувала провадження щодо Катерини Гандзюк

Напад на херсонську активістку розслідуватимуть як закінчене умисне вбивство

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 16:582470

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Поліція перекваліфікувала провадження щодо Катерини Гандзюк
фото з відкритих джерел
31 липня Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. 4 листопада вона померла

Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, на «закінчене вбивство». Про це повідомили в прес-службі Нацполіції у неділю, 4 листопада.

«Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження. Тепер воно буде розслідуватися за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 ККУ «Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб», - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Разом з тим, як пише «Українська правда», друзі Катерини Гандзюк організовують акцію «Її вбили» у неділю о 19:00 під будівлею МВС на вулиці Богомольця, 10 у Києві.

«Її Вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства», - зазначають організатори заходу і запрошують приєднатися всіх небайдужих.

Зазначимо, що раніше кваліфікація в кримінальному провадженні була «хуліганство», потім правоохоронці перекваліфікували її в «заподіяння тяжких тілесних ушкоджень», а згодом, після підтвердження того, що Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, кваліфікацію було змінено на «замах на вбивство з особливою жорстокістю».

Нагадаємо, що про смерть Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: «хуліганство», потім «умисні тяжкі тілесні ушкодження», згодом «замах на вбивство» (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України. 20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які «підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство» Гандзюк.

Суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту). Також Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

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