23 і 24 червня у Луцьку зафіксували два температурні рекорди. Зокрема, у четвер, 24 червня, стовпчик на термометрі сягнув рекордних +35 градусів. Аномальна спека прийшла на Волинь 21 червня.

Як розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометцентру Василь Климюк, 23 червня, у середу, термометри зафіксували позначку +33,3 градуси. За понад 60 років роботи Волинського гідрометцентру, такий високий показник у цей день фіксують вперше. Востаннє температурний рекорд цього дня зареєстрували у 1964 році, тоді повітря прогрілось до +31,6 градусів. Найхолодніше цього дня було в 1983 році, коли на вулиці було всього +4 градуси.

Ще один температурний рекорд зафіксували у четвер, 24 червня. Позначка на термометрі сягнула +35,3 градусів. До цього рекордними вважали +30,4 градуси, зафіксовані у 2016 році. Найхолодніше було у 1949 році, коли у гідрометцентрі зафіксували показник в +4,3 градуси.

Цими вихідними, 26 і 27 квітня, у області прогнозують похолодання, дощі з грозами та шквальний вітер. Опісля на Волинь повернеться тепла погода.