Господарський суд Волинської області зобов’язав стягнути з двох медичних закладів і дочірнього підприємства КП «Луцькводоканал» понад 1,5 млн грн у дохід обласного бюджету. Це рішення пов’язане з тим, що після тендеру щодо постачання електроенергії підприємства уклали між собою низку додаткових угод, що призвели до втрати бюджетних коштів. Про це 18 березня повідомила Волинська обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, у 2021 році два медзаклади оголосили тендер на закупівлю електроенергії. Прокуратура не розголошує назви фірми, що перемогла, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо про те, що це дочірня фірма КП «Луцькводоканал» – «Евода». У Prozorro можна знайти два тендери 2021 року, де «Евода» перемогла на постачання електрики для медзакладів – перший на 4 306 816 грн, другий – на 252 242 грн. Відтак, електроенергію компанія постачала для Луцької клінічної лікарні та Житомирського центру первинної медико-санітарної допомоги.

«Згодом сторони з порушенням законодавства уклали низку додаткових угод до кожного договору, згідно з якими вартість електроенергії суттєво збільшилась (в одному випадку - на понад 180 %) за відсутності для того підстав. Це призвело до неефективного використання бюджетних коштів, оскільки обсяг поставки електроенергії істотно зменшився», – зазначили в прокуратурі.

Господарський суд Волинської області задовольнив позови про стягнення у дохід обласного бюджету 1,5 млн грн безпідставно набутих грошей. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що «Евода Трейд» – компанія, створена з метою здійснення ліцензованої діяльності в сфері постачання електричної енергії та природного газу на території України. У 2023 році фігурувала у судовій справі щодо необґрунтованого збільшення тарифу після перемоги в тендері на закупівлю електроенергії для департаменту молоді та спорту Луцької міської ради. Тоді з дочірнього підприємства суд стягнув майже 425 тис. грн. У грудні 2023 року на сайті Prozorro з’явилася інформація про порушення справи про банкрутство щодо компанії «Евода».