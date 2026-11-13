У 2020 році ділянку приватизував новостворений гаражний кооператив

Західний апеляційний господарський суд повернув у власність Львівській територіальній громаді ділянку площею 0,1231 га. Ділянка розташована у Рясні-Руській, а у 2020 році її приватизував новостворений гаражний кооператив. Рішення набрало законної сили та підлягає виконанню. Про це у п’ятницю, 13 листопада, повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Як йдеться у повідомленні, у 2020 році Рясне-Руська сільська рада передала у власність ділянку ОГК «ГБК “Автосвіт”», ще до того як територію приєднали до Львівської міської територіальної громади. Зазначається, що гаражний кооператив зареєстрували 19 жовтня, а вже за 3 дні, 22 жовтня, – йому передали землю під приватизацію.

«У кооперативі лише троє засновників, а площа ділянки більш ніж учетверо перевищує норму, яка за законом могла б використовуватися для гаражів. Відтак суд визнав, що передача відбулася з порушенням ст. 41 Земельного кодексу: гаражно-будівельним кооперативам землю надають із призначенням “землі житлової та громадської забудови”, а не транспорту. Така поведінка набувача не може вважатися добросовісною, тому ділянку витребувано на користь громади», – повідомили у юридичному департаменті.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET у березні 2025 року, Господарський суд Львівської області відмовився повернути у власність Львівської міської ради дві ділянки в Рясне-Руському. Йшлося про ділянки площею 0,6 га та 2,5 га, які у 2020 році Рясне-Руська сільська рада передала у власність ОГК «ГБК «Мотогараж»» та ОГК «ГБК “Автосвіт”».

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До слова, за даними аналітичної системи YouControl, Обслуговуючий кооператив «Гаражно-будівельний кооператив “Автосвіт”» зареєстрований у 2020 році у селі Рясне-Руське. Його засновниками є дружина ексчиновника Рясне-Руської сільради Єгора Сухецького – Марія Скобало та Андрій Сокіл. Кінцевими бенефіціарами зазначені Марія Скобало, Андрій Сокіл та Василь Якимець.