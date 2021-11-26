Цьогоріч у більшості львівських магазинів «чорна п’ятниця» триватиме щонайменше три дні – до 28 листопада включно, а подекуди – і довше. ZAXID.NET пропонує гід найбільшими знижками на одяг, взуття, ювелірні вироби, техніку, товари для дому, дитячі товари, а також на меблі та товари для ремонту.

ТРЦ Victoria Gardens

У торговому центрі обіцяють знижки до 90% аж до 28 листопада. У «чорну п’ятницю», 26 листопада, торгова галерея ТРЦ працюватиме до півночі, а усім, хто зареєструє чеки від 500 грн (окрім як із «Сільпо»), обіцяють участь у розіграші iPhone13.

Знижки у 40% і більше пропонують такі магазини, розташовані в ТРЦ Victoria Gardens:

Одяг і взуття : Jasmine, InShoes, Intertop, ССС, Sinsay, Vovk, Amor Amor, Feminista, Trend, OZI.S Fashion;

: Jasmine, InShoes, Intertop, ССС, Sinsay, Vovk, Amor Amor, Feminista, Trend, OZI.S Fashion; Ювелірні вироби і годинники : ДЕКА, Камея, SOVA;

: ДЕКА, Камея, SOVA; Косметика і парфумерія : Aromateque, Yves Rosher;

: Aromateque, Yves Rosher; Дитячі товари : Oshka;

: Oshka; Техніка : Eldorado, Цитрус, Apple Room, Алло, Фокстрот;

: Eldorado, Цитрус, Apple Room, Алло, Фокстрот; Аксесуари для дому: Bao Home Textile.

Зауважимо, що найбільші знижки у магазинах найчастіше поширюються лише на обрані позиції або за певних умов – на другу, третю річ тощо. Водночас багато магазинів у ТРЦ Victoria Gardens пропонують знижки у 20% на весь асортимент товарів.

ТРЦ Forum Lviv

Тут також обіцяють знижки до 90%, що діятимуть до 28 листопада – тобто до кінця вихідних. У п’ятницю, 26 листопада, магазини у ТРЦ Forum Lviv працюватимуть до півночі.

Знижки у 40% і більше пропонують такі магазини, розташовані в ТРЦ Forum Lviv:

Одяг і взуття : Actors, Antonio Biaggi, Arber, Arena, Attico, Bianka, CCC, Calzedonia, FAMO, Giulia, Intimissimi, Jasmine, Mango, Megasport, New Balance, Ochnik, Prego, Reima, Welfare, Zara;

: Actors, Antonio Biaggi, Arber, Arena, Attico, Bianka, CCC, Calzedonia, FAMO, Giulia, Intimissimi, Jasmine, Mango, Megasport, New Balance, Ochnik, Prego, Reima, Welfare, Zara; Ювелірні вироби, годинники і аксесуари : ДЕКА, Pandora, Zarina, Золотий вік, Срібний вік, Оптика Люксор, Секунда, Столична ювелірна фабрика;

: ДЕКА, Pandora, Zarina, Золотий вік, Срібний вік, Оптика Люксор, Секунда, Столична ювелірна фабрика; Косметика і парфумерія : Aromateque;

: Aromateque; Дитячі товари : Будинок іграшок;

: Будинок іграшок; Техніка : Comfy, Redi, Remax, Фокстрот;

: Comfy, Redi, Remax, Фокстрот; Аксесуари для дому: English Home.

У магазинах ТРЦ Victoria Gardens найбільші знижки також діють переважно на обрані колекції та позиції, а більшість магазинів пропонують знижки у 20-30%.

ТРЦ King Cross Leopolis

У найдавнішому торговому центрі Львова знижки також триватимуть три дні – до 28 листопада. Клієнти ТРЦ можуть виграти iPhone13 за покупки від 1000 грн, якщо зареєструють свої чеки.

Знижки у 40% і більше пропонують такі магазини, розташовані в ТРЦ King Cross Leopolis:

Одяг і взуття : Andre Tan, Antonio Biaggi, Arber, Attico, brabrabra, Bershka, Calzedonia, Columbia, CCC, Estro, Giulia, Intimissimi, Lerros, Levi’s, Megasport, Ostin, Reima, Respect, Sinsay, Terranova, Trend, Welfare, Zara, Біанка, Інтертоп, Італійко;

: Andre Tan, Antonio Biaggi, Arber, Attico, brabrabra, Bershka, Calzedonia, Columbia, CCC, Estro, Giulia, Intimissimi, Lerros, Levi’s, Megasport, Ostin, Reima, Respect, Sinsay, Terranova, Trend, Welfare, Zara, Біанка, Інтертоп, Італійко; Ювелірні вироби, годинники та аксесуари : Aurum, Pandora, Золотий вік, Оптика Нова, Столична Ювелірна фабрика, Укрзолото;

: Aurum, Pandora, Золотий вік, Оптика Нова, Столична Ювелірна фабрика, Укрзолото; Дитячі товари : Будинок іграшок;

: Будинок іграшок; Техніка : Apple Room, Moyo, Епіцентр, Фокстрот;

: Apple Room, Moyo, Епіцентр, Фокстрот; Аксесуари для дому: English Home, Jysk, Fissman, Ашан, Спокуса сну.

Умови для отримання знижок у ТРЦ King Cross Leopolis такі ж, як у решті львівських ТРЦ.

ТРЦ Spartak

Торговий центр, як й інші, пропонує знижки «чорної п’ятниці» до 28 листопада включно.

Знижки у 40% і більше пропонують такі магазини, розташовані в ТРЦ King Cross Leopolis:

Одяг і взуття : Arena, Famo, Arber, Sinsay, Intertop, Giulia, Amor Amor;

: Arena, Famo, Arber, Sinsay, Intertop, Giulia, Amor Amor; Ювелірні вироби, годинники і аксесуари : Золотий вік;

: Золотий вік; Косметика і парфумерія : Yves Rocher;

: Yves Rocher; Техніка: Rozetka.

ТЦ «Скриня»

Знижки у 40% і більше пропонують такі магазини, розташовані в ТЦ «Скриня»:

Одяг і взуття: Pink, Lanett, ObnovaEuroshop;

Ювелірні вироби та годинники: Срібна країна.

У багатьох магазинах діють знижки у 20-30%. Зазначимо, що термін дії акцій у кожному магазині свій – десь до 28, а десь і до 30 листопада.

ТВК «Південний»

Ринок «Південний», де розташовано безліч магазинів, також запрошує на «чорну п’ятницю», що триватиме до 28 листопада включно.

Знижки у 40% і більше пропонують такі магазини, розташовані у ТВК «Південний»:

Одяг і взуття : Kossnata, Berfini, Joseph&Eren Paris, Gin Tonic, ДресКод, Scarbet, CHERCHEZ LA FEMME, Gemelli, Жадор, More, Cristal, Prima Donna, Dolce Vita, Авокадо, Love Story, Фелічіта, JDiamond, Діадема, Мілан, Мікадо, Prezent, Ольга, Sofia, Юлія, Світ Італії, Badura, Shoes Plaza, Гермес, Elite, Favourite Shoes, Ramsey, West Fashion, Safran, Best, Tors, Cristal MEN;

: Kossnata, Berfini, Joseph&Eren Paris, Gin Tonic, ДресКод, Scarbet, CHERCHEZ LA FEMME, Gemelli, Жадор, More, Cristal, Prima Donna, Dolce Vita, Авокадо, Love Story, Фелічіта, JDiamond, Діадема, Мілан, Мікадо, Prezent, Ольга, Sofia, Юлія, Світ Італії, Badura, Shoes Plaza, Гермес, Elite, Favourite Shoes, Ramsey, West Fashion, Safran, Best, Tors, Cristal MEN; Дитячі товари: Fun Tun, Лайм, Cool Kids, Іріс, Yola, Модна сімейка.

Знижки на попередні колекції та окремі товари пропонують чи не усі магазини, розташовані у ТВК «Південний». Детальніше з інформацією та мапою магазинів можна ознайомитись за посиланням.

Jysk

Мережа магазинів меблів та аксесуарів для дому пропонує знижки до 70% на товари з категорій спальня, ванна, матраци, кухня та їдальня, обідні стільці, подушки, ковдри, декор, Новий рік і Різдво.

Знижки до 60% діють на товари категорій вітальня та офіс.

Придбати товари зі знижками у мережі магазинів Jysk можна до 28 листопада включно. Також доступне замовлення онлайн.

Епіцентр

Мережа магазинів «Епіцентр» влаштовує розпродаж у стилі «чорної п’ятниці» упродовж усіх вихідних – до 28 листопада. Організатори анонсують знижки до 90%. Найбільші знижки пропонують на такі категорії товарів:

Зоотовари – 55%;

Канцтовари – до 80%;

Продукти – до 30%;

Посуд – до 50%.

На більшість окремих товарів з різних категорій знижка становить 5-15%.

Сантехніка і товари для ремонту

У «чорну п’ятницю» придбати зі знижкою можна і сантехніку, плитку, ламінат та інші товари для облаштування оселі. Так, мережа магазинів «Леокераміка» пропонує знижки

до 60% на сантехніку;

до 40% на керамічну плитку;

до 25% на вхідні та міжкімнатні двері, ламінат, вінілову підлогу та паркетну дошку.

Придбати окремі позиції товарів зі знижками можна онлайн і в магазинах мережі. А от знижки до 30% на шпалери та освітлення пропонуються лише у фізичних магазинах мережі. Розпродаж діятиме до 29 листопада.

Також «чорну п’ятницю» проводить магазин плитки і сантехніки «Агромат». Тут розпродаж зі знижками до 70% на окремі товари діятиме до 30 листопада.

Для того, щоб мати більше інформації про розпродажі до «чорної п’ятниці», а також про графік роботи і розташування магазинів, радимо попередньо зайти на сайт або Facebook магазину, що вас цікавить.