Black Friday відбудеться 26 листопада 2021 року. Хоча цей масштабний розпродаж з'явився в Україні не так давно, проте він уже встиг завоювати популярність серед тих, хто любить робити покупки з вигодою. Цього дня можна придбати планшети для дизайнерів та інші необхідні товари за низькими цінами. Знижка на деякі вироби досягне 50%, тому не варто нехтувати шансом купити якісну річ та заощадити при цьому гроші.

Користь планшета для дизайнера

Цей виріб потрібний для введення інформації в комп'ютер для подальшої роботи. Графічний планшет складається з пера та плоскої поверхні. З їхньою допомогою дизайнер може робити різноманітні маніпуляції з інформацією в програмах. Часто в комплекті з графічним планшетом іде підставка для пера, а іноді і бездротова миша.

За допомогою цього пристрою фахівець може:

робити малюнки різної складності;

створювати цифрову графіку та анімацію;

робити ретуш фотографій;

готувати вивіски, банери, логотипи та іншу рекламну продукцію.

Крім того, графічні планшети незамінні на майстер-класах, семінарах, презентаціях та інших заходах. З їх допомогою можна показати процес створення об'єкта та перенести зображення з аналогових носіїв на цифрові.

Критерії вибору планшетів

Для дизайнерів важливо придбати якісний виріб, який стане чудовою підмогою у роботі. При виборі графічного планшета необхідно враховувати такі критерії:

Розмір робочої поверхні. Він варіюється від А3 до А6. Планшет з мінімальним розміром екрану займає небагато місця і підходить для новачків. Просунуті дизайнери віддають перевагу пристроям формату А3 або А4, оскільки вони більше підходять для створення якісної картини. Такий розмір дозволяє виконувати точне промальовування найдрібніших деталей.

Характеристики пера. При виборі необхідно враховувати здатність стилуса відчувати натиск. Від цього залежатиме товщина лінії, яку проводить дизайнер. Найнижча характеристика становить 1024 рівні, найвища – 8192. Крім того, варто звертати увагу на необхідність підзарядки пера. Якщо в модель встановлено акумулятор, то вона потребує підживлення в середньому 1 раз на місяць. В іншому випадку заряджати перо не треба. Розширення екрану. Це кількість сенсорів, що розташовані на робочій поверхні графічного планшета. У простих моделях для новачків допустима роздільна здатність 2540 DPI, у професійних пристроях – 5080 DPI. Швидкість відгуку. Ця характеристика показує кількість точок, що розпізнаються поверхнею за секунду. Що цей показник, то швидше планшет реагує на команди, а процес малювання відбувається плавніше. Для новачків у дизайні достатньо буде 100-150 RPS, для професіоналів цей показник має становити щонайменше 200 RPS. Співвідношення сторін. Ширина та висота планшета повинні бути в ідеалі пропорційні цим же параметрам монітора. Ідеальне співвідношення становить 16:9 та 4:3.

Вибравши потрібний планшет, дизайнер зможе забезпечити результативність своєї роботи, а також комфорт під час її виконання.

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