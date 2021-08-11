«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 11 серпня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 11 серпня:
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
- Влаштували несанкціонований рейд та обшуки, застосували силу і не надали необхідної допомоги. Саме за такі дії, що призвели до загибелі людини, шестеро львівських патрульних отримали по вісім років ув’язнення. Обговоримо деталі найбільш резонансного вироку цього року.
- Чи справді на відремонтованому перехресті вулиць Хмельницького і Липинського стало занадто вузько для вантажівок і автобусів? Деякі місцеві депутати мало не лінійкою міряють вулиці, а проектанти впевнені, що все зробили добре.
- Вже раніше засудженого за земельні махінації львівського реєстратора Михайла Живка можуть судити знову. Прокуратура подала відповідне клопотання у справі дерибану ділянок у Брюховичах.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET