У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 11 серпня:

Влаштували несанкціонований рейд та обшуки, застосували силу і не надали необхідної допомоги. Саме за такі дії, що призвели до загибелі людини, шестеро львівських патрульних отримали по вісім років ув’язнення. Обговоримо деталі найбільш резонансного вироку цього року.

Чи справді на відремонтованому перехресті вулиць Хмельницького і Липинського стало занадто вузько для вантажівок і автобусів? Деякі місцеві депутати мало не лінійкою міряють вулиці, а проектанти впевнені, що все зробили добре.

Вже раніше засудженого за земельні махінації львівського реєстратора Михайла Живка можуть судити знову. Прокуратура подала відповідне клопотання у справі дерибану ділянок у Брюховичах.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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